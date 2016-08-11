أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إغلاق "سنتر" دروس خصوصية غير مرخص بالدقهلية

Google+ Print
إغلاق "سنتر" دروس خصوصية غير مرخص بالدقهلية إغلاق "سنتر" دروس خصوصية غير مرخص بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

قرر محمود محمود أبو طالب رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بغلق سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة النخل بمدينة السنبلاوين، بعد أن اصطحب قوة من الشرطة، وأمر بتشميع السنتر نظرا لأنه غير مرخص، وقام بتعيين صاحب السنتر حارسا عليه وأخذ تعهد بعدم فتحه مرة أخرى.

 

وصرح أبو طالب لـ"اليوم السابع" أنه سوف يكلف إدارة المتابعة بفحص جميع مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، وإذا كان هناك قانونية فى السنتر أم لا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد هذه المراكز، وأشار أبو طالب إلى أن هذه المراكز تشجع المدرسين على الهروب من المدارس لتشغيله، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية للطالب.

 

وأكد أبو طالب، أنه سوف يشدد على الإدارة التعليمية بالسنبلاوين بمتابعة ومراقبة تلك العملية، وعدم السماح للمدرسين بالخروج وسط اليوم الدراسى، يذكر أن المدرسين بمدينة السنبلاوين بدأوا الدروس الخصوصية من بداية شهر أغسطس الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365