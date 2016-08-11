إغلاق "سنتر" دروس خصوصية غير مرخص بالدقهلية

قرر محمود محمود أبو طالب رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بغلق سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة النخل بمدينة السنبلاوين، بعد أن اصطحب قوة من الشرطة، وأمر بتشميع السنتر نظرا لأنه غير مرخص، وقام بتعيين صاحب السنتر حارسا عليه وأخذ تعهد بعدم فتحه مرة أخرى.

وصرح أبو طالب لـ"اليوم السابع" أنه سوف يكلف إدارة المتابعة بفحص جميع مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، وإذا كان هناك قانونية فى السنتر أم لا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد هذه المراكز، وأشار أبو طالب إلى أن هذه المراكز تشجع المدرسين على الهروب من المدارس لتشغيله، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية للطالب.

وأكد أبو طالب، أنه سوف يشدد على الإدارة التعليمية بالسنبلاوين بمتابعة ومراقبة تلك العملية، وعدم السماح للمدرسين بالخروج وسط اليوم الدراسى، يذكر أن المدرسين بمدينة السنبلاوين بدأوا الدروس الخصوصية من بداية شهر أغسطس الحالى.