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«يول» يعلن قائمة «الأهلي» أمام «زيسكو الزامبي»

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«يول» يعلن قائمة «الأهلي» أمام «زيسكو الزامبي» «يول» يعلن قائمة «الأهلي» أمام «زيسكو الزامبي»

الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي – أرشيفية

أعلن الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، قائمة فريقه لمواجهة زيسكو الزامبي، والمقرر لها الساعة التاسعة والنصف من مساء غدًا الجمعة، على استاد السويس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاءت القائمة كالتالي:” في حراسة المرمى: شريف إكرامي، مسعد عوض، وأحمد عادل – في الدفاع: رامي ربيعة، سعد سمير، محمد نجيب، صبري رحيل، علي معلول، حسين السيد، أحمد فتحي باسم علي، ومحمد هاني – في الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، عمرو السولية، وكريم نيدفيد “.

كما شملت القائمة:” في الهجوم: مروان محسن – متعب – أنطوي – وعمرو جمال”، فيما تم استبعاد أحمد حمدي، وصالح جمعة لعدم الجاهزية، وأحمد حجازي للإصابة.

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