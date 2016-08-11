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المرور: إغلاق منزل كوبرى أكتوبر اتجاه الجيزة من مساء اليوم حتى صباح الأحد

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المرور: إغلاق منزل كوبرى أكتوبر اتجاه الجيزة من مساء اليوم حتى صباح الأحد المرور: إغلاق منزل كوبرى أكتوبر اتجاه الجيزة من مساء اليوم حتى صباح الأحد
كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج مدير المرور، إغلاق كلى لمنزل كورنيش النيل لكوبرى أكتوبر باتجاه الجيزة، بسبب أعمال تطوير وإصلاح فواصل بالتنسيق مع محافظة الجيزة، برئاسة اللواء كمال الدالى، وتنفذها شركة المقاولون العرب، لمدة 4 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية، بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير للأمن الجيزة.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار مبادرة حلوة يا بلدى التى تنفذها محافظة الجيزة لتطوير جميع الكبارى الرئيسية المنتشرة بالمحافظة، وسيتم غلق لمنزل السيارات المؤدى لكورنيش النيل باتجاه الجيزة وميدان الجلاء من كوبرى أكتوبر، مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين، لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة، تحت الأشراف التام لإدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء إصلاح فواصل معدنية وأعمال تطوير لمنزل السيارات، وترميم أجزاء من الكوبرى بدء من الساعة 12 ليل اليوم الخميس حتى 6 صباح الأحد، مع إجراء تحويلة مرورية، وعلى قائدى السيارات تفادى منطقة الأعمال، والتوجه إلى مستشفى الشرطة ثم الدوران، والرجوع مرة أخرى وصولا إلى ميدان الجلاء لاستكمال الرحلة.

 

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

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