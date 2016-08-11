وزير الصحة تعليقاً على إقالة 4 وكلاء وزارة: لا مكان لأى مقصر

علق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على إقالة 4 وكلاء وزارة بـ4 محافظات، قائلاً إن من يثبت تقصيره أو إهماله سيتم محاسبته على الفور، مشددًا على أن خدمة المواطن، وتقديم أفضل الخدمات الصحية أهم أولويات الوزارة.

وأصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قرار بإقالة 4 وكلاء وزارة بـ4 محافظات، هم: مرسى مطروح، وكفر الشيخ، والجيزة، ودمياط، وتعيين كل من الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العالمين وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة مرسى مطروح خلافًا لمحسن طه.

وبمحافظة دمياط تعيين الدكتورة روفيدة سلطان وكيل مديرية الصحة بالغربية خلافا لجمال عبدالناصر، وتعيين الدكتورحمدى الطباخ وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ خلافا للميس المعداوى، وتعيين الدكتور عبدالرحمن مهدى مدير مستشفى أم المصريين وكيل لوزارة الصحة بالجيزة خلافا لمحمد عزمى.