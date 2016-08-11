دراسة: تناول الأسماك والبقوليات والمكسرات يقى من الزهايمر

كشفت دراسة جديدة عن أن اتباع النظام الغذائى المعتدل يخفض بشكل كبير من خطر الإصابة بالزهايمر.

وبحسب الدراسة التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن كبار السن الذين يأكلون الكثير من الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية شهدوا تحسنا فى الانتباه والذاكرة والمهارات اللغوية.

وأشارت الدراسة الأسترالية إلى أن هذه النتائج كانت تقريبا نفس النتائج المسجلة لدى جميع المرضى حول العالم.

وتعد هذه الدراسة هى الأحدث بين سلسلة متزايدة من الأبحاث تشير إلى مزايا "الدهون الصحية" لكل شىء بدءا من العظام إلى صحة القلب فى مراحل عمرية لاحقة.

وقال الدكتور روى هارمان بجامعة سوينبورن فى مدينة ميلبورن الأسترالية إن التركيز العالى لتناول الأوميجا 3 والفيتامينات إلى جانب تقليل مستويات تناول منتجات الألبان واللحوم الحمراء يقلل من الأضرار التى قد يتعرض الجسم لها.

كما يحسن هذا النظام الغذائى من مستويات الفيتامينات والأملاح المعدنية بالجسم ويحسن من التمثيل الغذائى، وهو ما يثبت بدوره من وزن الجسم ومن ثم يقلل من مستويات البدانة.