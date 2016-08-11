«إكسترا اليوم».. قناة إخبارية جديدة بين «النهار» و«CBC»

عقد جميع مساهمو قنوات CBC وشركاتها، وقنوات النهار وشركاتها، اجتماعًا موسعًا.

وتم – خلال الاجتماع المنعقد مساء أمس الأربعاء – اعتماد إقرار تكوين الشركة القابضة، رفع رأس المال، وتطوير محتوى الشبكتين والشركات، لتبدأ المجموعة انطلاقة جديدة في كل مجالات الإعلام، فيما جرت مناقشة إطلاق قنوات في الخليج مع الشركاء الخليجيين في المجموعة.

كما تم – بحسب بيان – إقرار أن يكون للشبكتين قناة إخبارية واحدة متطورة تضم كل كفاءات، وإمكانات CBC إكسترا، والنهار اليوم، ومن المقرر أن تطلق تحت اسم إكسترا اليوم.

“إكسترا اليوم”، هي قناة أخبار تبث على الهواء ٢٤ ساعة يوميًا دون توقف كأول قناة أخبار من نوعها في مصر تقدم هذه الخدمة، وتتوسع القناة للاهتمام بالشأن العربي، الإقليمي، والدولي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عّن الجديد من التحالفات والشراكات الإستراتيجية.