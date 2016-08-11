بالصور.. ليلى علوي تكشف عن دروها بـ«الماء والخضرة الوجه الحسن» في «بوضوح»
تحل النجمة ليلى علوى، بعد غد السبت، ضيفةً على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج بوضوح، المذاع على شاشة قناة الحياة.
وتكشف علوي – خلال الحلقة – عن تفاصيل فيلمها الجديد الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي يُمثل مصر في مهرجان “لوكارنو” السينمائي الدولي بسويسرا، كما تكشف عن أسباب تسمية الفيلم، وكواليس خاصة تُذاع لأول مرة.
وتتطرق علوي – خلال الحلقة – إلى الحديث عن فريق عمل الفيلم، وكواليس مسلسلها الآخير “هي ودافنشي” الذي تم إذاعته في رمضان الماضي.
ويُهدي عمرو الليثي – في ختام الحلقة – درع تكريم قناة الحياة للنجمة ليلى علوي عن دورها بمسلسل هي ودافنشي، وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.
يُذاع البرنامج في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل، على شاشة الحياة .