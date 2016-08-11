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بالصور.. ليلى علوي تكشف عن دروها بـ«الماء والخضرة الوجه الحسن» في «بوضوح»

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النجمة ليلى علوي - أرشيفية

النجمة ليلى علوي – أرشيفية

تحل النجمة ليلى علوى، بعد غد السبت، ضيفةً على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج بوضوح، المذاع على شاشة قناة الحياة.

وتكشف علوي – خلال الحلقة – عن تفاصيل فيلمها الجديد الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي يُمثل في مهرجان “لوكارنو” السينمائي الدولي بسويسرا، كما تكشف عن أسباب تسمية الفيلم، وكواليس خاصة تُذاع لأول مرة.

وتتطرق علوي – خلال الحلقة – إلى الحديث عن فريق عمل الفيلم، وكواليس مسلسلها الآخير “هي ودافنشي” الذي تم إذاعته في رمضان الماضي.

ويُهدي عمرو الليثي – في ختام الحلقة – درع تكريم قناة الحياة للنجمة ليلى علوي عن دورها بمسلسل هي ودافنشي، وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

يُذاع البرنامج في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل، على شاشة الحياة .

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الفنانة ليلى علوي في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج بوضوح – أرشيفية

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