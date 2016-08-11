عبدالرحمن ال حميد يوضح ملابسات نشر الصور عن مجمع الرمال للاتصالات

ويتضح ذلك من رؤية الشارع والسيارات في الصورة ولايوجد بالصورة اي عمالة تتناول الافطار كما ذكرت في الخبر وتحديد وجبة الافطار في الخبر كانت قرينة لاثبات ان التوقيت الذي تم فيه التصوير كان مستهدفا وهذا حال جميع المجمعات في فترات الصباح الباكر وهذا يعني لكل ذو بصيرة الهدف من وراء هذا الخبر وقسم الرجال في الاساس لم يتم تشغيله حتى الان مع انه تم تأجيره بنسبة ٩٥٪‏ ولكن ينتظر اتمام تجهيز المستأجرين لمحلاتهم وتأمين مبيعات الجمله لهم والتدشين للقسم النسائي بحضور وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري والدكتور ابراهيم الشافي مدير التوطين الموجه كان بهدف تشجيع هذه المبادرة وكانت اول المستأجرات فعلا موجودة في المجمع ولازالت تتواجد مع باقي المستأجرات من الرابعة عصراً إلي التاسعة مساء يومياً والواقع ان التي قامت بالتصوير ودخول المجمع هي محررة في احدى الصحف المحلية ودخولها في قسم الرجال في ساعات الصباح الاولى ووسط الفنيين الكهربائيين اثناء ادائهم بعض التعديلات الكهربائيه وازاحتهم للطاولات لاضافة بعض المفاتيح والتقاطها صور للطاولات بهذا الشكل ومن ثم الصاق هذا الخبر عن القسم النسائي امر غير مقبول ومن البديهي ان يكون المجمع بهذا الشكل اثناء الصيانه وقد تم التواصل مع مدير تحرير الصحيفة المحلية لنفي هذا الخبر

وقال إن ما نقلته إحدى الصحف المحلية وتناقلته بعدها وسائل التواصل الاجتماعي

واضاف بان الاعلام رسالة سامية ويجب على كل اعلامي ان يراعي الدقة في تناول اي خبر فالصورة نفسها قد يتم التعاطي معها من اكثر من زاوية ايجابيه او سلبيه لايصال رسالة معينه للمتلقي بحسب رؤية المحرر او المحررة ورغبته او رغبتها

والواجب على اعلامنا بشكل عام دعم برنامج التوطين والاخذ بيد المستثمرين والحضور والتواجد بشكل دائم في اي حدث يساهم في الارتقاء باقتصاد هذا البلد ونعلم إننا والحمد لله في بلد محافظ والجميع يرغب في خصوصية المراة وعدم اختلاطها ومثل هذة المبادرة لاتروق لبعض دعاة التحرير والفكر الليبرالي

من جهته اشار رجل الاعمال عبدالرحمن ال حميد بتجاوب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بعد التواصل معه بشأن طرح سبل التعاون بين الوزارة والمستثمر في هذا القطاع كعلاقة تكاملية تهدف الى انجاح عملية التوطين وتسهيل كافة المعوقات التي تعترض المستثمرين في هذا القطاع وقد تفضل مشكورا بتكليف الاستاذ عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل المساعد الذي يولي التوطين النسائي اهمية بالغه والدكتور ابراهيم الشافي مدير التوطين الموجه وتم عقد عدة اجتماعات مع وكيل وزارة العمل وتم تبيان العوائق التي تقف في وجه التوطين بشكل عام ولعل اهمها بيروقراطية الاجراءات الحكومية التي تستغرق وقتا طويلا ويكتنفها الكثير من التعقيدات والتأخيرات التي تؤدي في النهاية الى عزوف المستثمرين في القطاع وقد ابدي استعدادة في تسهيل الاجراءات وتلبية ما تم طلبه من ارسال ممثلين وممثلات عن الوزارة للمجمع عن ادارة الموارد البشرية لدعم الموظفات وبالتعاون مع بنك التسليف برنامج ريادة الاعمال وذلك لدعم القروض وكذلك التدريب المجاني في قسمي المجمع

من نسخ ولصق لصور مجمع الرمال النسائي خاويا وبه عمالة نظافه تتناول الإفطار غير صحيحه والصورة التي نشرت وسوق لها تخص القسم الرجالي

ولازلنا في انتظار هذه الخطوة المباركة لدخولها حيز التنفيذ في الايام القادمه باذن الله

الجدير بالذكر ان مجمع الرمال للاتصالات يقع على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع ويضم اول مجمع نسائي على مستوى المملكة وقد روعي في القسم النسائي خصوصية المرأة وتم تهيئة جميع الخدمات المساندة لها في المجمع من بوفية لتقديم الوجبات الخفيفه وكافية مع ساحات شاسعه ومجهزه للجلوس والاسترخاء لحين تقديم خدمات الاتصالات كما تم تجهيز المجمع بحراسات امنيه على مدى ٢٤ ساعه وكذلك حافلة لنقل الموظفات برسم رمزي وكذلك حضانه للراغبات من الامهات في الدخول في هذا القطاع وتم منح فترة مجانية لمدة ثلاثة اشهر للمستأجرات ووضع اسعار التأجير في متناول الجميع حيث يكون المحل بايجار شهري ١٥٠٠ ريال تدفع الثلاثة الاشهر الاولى دفعة واحدة وتحصل على ثلاثة اشهر مجانية اخرى

ودعى ال حميد رجال الاعمال بشكل عام الى الدخول في هذا القطاع ودعم الاستثمار فيه لابنائنا وتقديم التسهيلات لهم فهذا القطاع الذي يدر ارباحا باهظه كانت غائبة عن اذهان ابنائنا

عبدالرحمن ال حميد

كما دعا الشباب الى استغلال هذه الفرصة العظيمة والاستفادة من دعم حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع واضاف بان هذا الدعم لو يتواجدفي اي بلد اخر لوجدت الشباب يتهافتون عليه من كل صوب للدخول فيه وحري بشبابنا ان يستغل هذه الفرصة التي ان لم تضيف لهم شيئا لن تخسرهم شيئا فدعم القرض يصل الى ٢٠٠٠٠٠ مائتان الف ريال ودعم ايضا لصاحب او صاحبة العمل ٣٠٠٠ ريال شهريا لمدة سنتين للرجال وثلاث سنوات للنساء ودعم الموارد البشرية ٢٠٠٠ ريال شهريا لمدة سنتين للموظف او الموظفة ودعى الراغبات في الحصول على محل للتواصل مع مسؤولة التاجير والاولوية بالنسبة للموظفات الساكنات بحي الرمال والمونسيه القريبه لامكانية خدمتهم بالحافلات

واضاف ان هناك فرصة ايضا للتوطين النسائي في قطاع المطاعم حيث سيتم افتتاح فرع شركة مطاعم قرية العاذرية بجانب مجمع الاتصالات وقد تم تخصيص مطبخ نسائي ذو استقلاليه تامه لعمل المرأة فيه بكل خصوصية تامه مع تهيئة جميع الخدمات المسانده لهم.

الصورة التي تم التقاطها داخل مجمع الرجال من قبل محررة الصحيفة المحلية