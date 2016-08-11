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مران الأهلي – وليد سليمان يتدرب منفردا في انتظار حسم موقفه من مواجهة زيسكو

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مران الأهلي – وليد سليمان يتدرب منفردا في انتظار حسم موقفه من مواجهة زيسكو مران الأهلي – وليد سليمان يتدرب منفردا في انتظار حسم موقفه من مواجهة زيسكو

أدى وليد سليمان لاعب الأهلي مرانا منفردا بالجري حول ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة على هامش المران الجماعي صباح اليوم الخميس.

وكان سليمان قد تعرض لإصابة خلال خسارة الأهلي لنهائي كأس أمام الزمالك 3-1.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الهولندي مارتن يول موقف سليمان من مواجهة زيسكو الزامبي عقب انتهاء مران اليوم الخميس.

وكان سليمان قد غاب عن المران الأول للفريق بعد الخسارة من الزمالك.

كما حضر المران عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالنادي، وشيرين شمس المدير التنفيذي.

وجاء حضور الثنائي لتدعيم اللاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

ويواجه الأهلي زيسكو غدا الجمعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم بالسويس استعدادا لمواجهة بطل زامبيا غدا الجمعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متأخرا بثلاث عن الوداد المغربي المتصدر وزيسكو وصيفه، ومتساويا مع متذيل المجموعة أسيك ميموزا.

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