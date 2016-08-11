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خبراء: ممارسة الرياضة أكثر من 12 ساعة أسبوعيا يقى من الأمراض الخطيرة

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خبراء: ممارسة الرياضة أكثر من 12 ساعة أسبوعيا يقى من الأمراض الخطيرة خبراء: ممارسة الرياضة أكثر من 12 ساعة أسبوعيا يقى من الأمراض الخطيرة
(أ ش أ)

أكد خبراء أن ممارسة التمارين الرياضية لأكثر من 12 ساعة أسبوعيا يعطى الإنسان الفرصة الأفضل فى تجنب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات والسرطان إضافة إلى السكر.

 

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن القدر الذى أوصى به الخبراء يعد أكبر بمقدار خمسة أضعاف من الحد الأدنى الذى أوصت به البريطانية ومنظمة الصحة العالمية.

 

وقال الباحثون إن الخطوط الإرشادية الرسمية التى وضعتها الحكومة تفتقر إلى نمط الحياة الصحى الحقيقى وفى الواقع يتعين على الناس ممارسة الرياضة بشكل أكبر.

 

وتوصى النصائح الرسمية بأنه يتعين على البالغين ممارسة 150 دقيقة من الرياضة المعتدلة أسبوعيا مثل المشى السريع أو 75 دقيقة من الرياضة القوية مثل الجرى أو ركوب الدراجة، غير أن دراسة كبيرة تشير إلى أن هذه النصائح غير كافية بالمرة وأنه يتعين على الناس إما ممارسة الرياضة القوية لمدة ست ساعات وربع الساعة أو 12 ساعة ونصف من الرياضة المعتدلة.

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مصر 365

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