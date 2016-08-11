بعد شهر من توليها المنصب.. رئيسة وزراء بريطانيا تقضي الصيف في سويسرا

قررت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ، قضاء عطلتها الصيفية في سويسرا لمدة أسبوعين، وذلك عقب شهر من العمل منذ توليها منصبها على رأس الحكومة، وستعود في 24 الجاري.

وكانت ماي قد تولت رئاسة الحكومة البريطانية عقب استقالة ديفيد كاميرون، إثر نجاح «البريكسيت» (خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) في استتفاء 23 يونيو الماضي.

وقال متحدث من مقر الحكومة البريطانية إن «رئيسة الوزراء ستذهب إلى سويسرا لقضاء عطلة وستعود إلى المملكة المتحدة في 24 أغسطس»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وتعد سويسرا هي الوجهة السياحية المفضلة لماي وزوجها فيليب، حيث قاما بزيارة هذا البلد الأوروبي للمرة الأولى منذ نحو 25 عاما ويعشقان التنزه وسط الجبال هناك، بحسب ما أكدته رئيسة الوزراء نفسها في مقابلة مع صحيفة «ديلي تليجراف»، عام 2007.

من جانبها، ذكرت قناة “بي بي سي)” البريطانية، أن كاميرون وأسرته اعتادوا قضاء العطلة الصيفية في مقاطعة كورنوال جنوب غربي إنجلترا، على الرغم من أنهم سافروا إلى دول أخرى أيضا، مثل جزر الكناري الإسبانية وإيطاليا والبرتغال.