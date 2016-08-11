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وزير الصناعة يصدر قرارًا بمنع تصدير كسر الأرز لمواجهة تلاعب المهربين

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وزير الصناعة يصدر قرارًا بمنع تصدير كسر الأرز لمواجهة تلاعب المهربين وزير الصناعة يصدر قرارًا بمنع تصدير كسر الأرز لمواجهة تلاعب المهربين

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الخميس، قرارًا بحظر تصدير كسر الأرز ليمنع بذلك تصدير الأرز بكافة أنواعه، وذلك لمواجهة محاولات التلاعب، والتحايل من قبل المهربين على القرارات السابق إصدارها بشأن منع التصدي .

وقال قابيل، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إن القرار ساري اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .

وأكد الوزير أنه سبق أن أخذت قرار بحظر تصدير الأرز بجميع انواعه فيما عدا كسر الأرز منذ 4 إبريل الماضي إلى أنه تلاحظ قيام بعض المهربين باستغلال عدم إخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير، وقيامهم بتصدير الأرز على أنه كسر أرز الأمر الذى انعكس سلبا على الكميات المتاحة بالسوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين .

وأشار قابيل، إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتا إلى أن قرار حظر التصدير سيسهم فى توفير احتياجات المستهلك المصرى من الأرز وبأسعار مناسبة .

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