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ننشر نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لكليات العلمي والأدبي

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ننشر نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لكليات العلمي والأدبي ننشر نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لكليات العلمي والأدبي

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظامين “قديم وحديث”، معلنا الحدود الدنيا للشعب الثلاث وهي”علمي علوم – علمي – أدبي”.

وأكد الشيحى، وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، بالتعليم الصناعى وكليات التجارة “انتساب موجه” وكليات الآداب “انتظام وانتساب” والحقوق والسياحة والفنادق ودار العلوم والخدمة الاجتماعية “انتظام وانتساب” وبعض المعاهد العليا الهندسية والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية موسيقية وفنية والمعاهد الخاصة.

وأضاف الشيحى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة اليوم، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالشعبة الأدبية بكليات التجارة “انتساب” وكليات الآداب “انتساب” وكليات الحقوق انتظام وانتساب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية “انتظام وانتساب” ودار العلوم “انتساب” والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد الخاصة والتربية الرياضية بنين وبنات.

وتنشر “ONA” لطلاب الثانوية العامة الحدود الأدنى للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد 2016-2017.

الكلية         ـ     الحد الأدنى

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس  406

طب شبين الكوم جامعة المنوفية              405

طب كفر الشيخ        405

طب سوهاج             405

طب المنصوره        405

طب اسنان الاسكندريه             404.5

كلية الطب بقنا         404.5

طب المنيا                404.5

طب بنى سويف       404

كلية طب أسوان       404

طب الاسكندريه       404

طب الفيوم               404

طب اسيوط              404

طب طنطا                404

طب الزقازيق           404

طب حلوان              403.5

طب الاسماعيليه ج قناة السويس              403.5

طب عين شمس       403.5

طب بورسعيد          403.5

طب القاهره              403.5

طب بنها  403.5

طب الاسنان المنيا    403

كلية طب الاسنان ج بنى سويف              403

كلية طب أسنان الفيوم              403

كلية طب الاسنان جامعة أسيوط              403

طب اسنان القاهره    403

طب اسنان عين شمس             403

طب اسنان جنوب الوادى        403

طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس    403

طب اسنان طنطا      403

طب اسنان المنصوره              403

طب اسنان كفر الشيخ              403

كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 402.5

كلية الصيدلة ج المنوفية          402

كلية الصيدلة ج السادات           401.5

صيدلة الفيوم            401

صيدلة سوهاج         400.5

صيدله المنصوره     400

صيدلة المنيا             400

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ          399.5

صيدله طنطا            399.5

صيدله عين شمس    399.5

كلية الصيدلة جامعة دمنهور    399.5

صيدله القاهره          399

صيدلة اسيوط          399

صيدله الزقازيق       399

صيدله بنى سويف   399

صيدله حلوان           398.5

صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس           398.5

صيدلة بورسعيد       398.5

صيدله الاسكندريه   398.5

علاج طبيعى قنا       398

علاج طبيعى القاهره                398

كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف          398

علاج طبيعى ج كفر الشيخ       398

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه    397.5

كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف               397

كلية الطب البيطرى المنوفية   396.5

وعلوم سياسية القاهرة  396

طب بيطرى المنصوره            396

طب بيطري المنيا    396

طب بيطرى سوهاج                395.5

طب بيطرى الزقازيق              395.5

طب بيطرى القاهره 395.5

طب بيطرى دمنهور                395.5

طب بيطرى الاسكندريه          395.5

طب بيطرى فرع الوادي الجديد               395.5

طب بيطرى بنى سويف          395.5

طب بيطرى كفر الشيخ            395.5

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى             395

طب بيطرى جامعة السادات    395

طب بيطرى بنها      395

طب بيطرى فرع مطروح       395

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان           395

طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس  395

طب بيطرى اسيوط 395

كلية الألسن كفر الشيخ             394.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية       394

هندسة القاهره          394

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس          393.5

اعلام القاهره            393

هندسة بني سويف   393

هندسة المنصوره     392.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف              392.5

تمريض طنطا 392

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية  392

علوم دمنهور           391.5

إعلام بنى سويف     391

هندسة عين شمس    391

تمريض دمنهور      391

هندسة الاسماعيلية   390

علوم القاهره             390

علوم الاسكندريه      389.5

علوم سوهاج            389.5

كلية الألسن بنى سويف            389

إعلام ج جنوب الوادى             389

كلية علوم الارض ج بنى سويف             389

علوم كفر الشيخ       389

تمريض المنصورة 389

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية           389

هندسة سوهاج          389

علوم قنا جامعة جنوب الوادى 388.5

علوم الفيوم              388

السن عين شمس       387.5

علوم عين شمس      387.5

علوم الزقازيق          387.5

علوم طنطا               387.5

معهد فني صحى طنطا            387

هندسة قنا 387

علوم بنى سويف      387

علوم بنها 386.5

السن المنيا                386.5

هندسة الزقازيق       386.5

هندسة طنطا            386.5

علوم المنصوره       386.5

علوم اسيوط             386

هندسة الاسكندريه    386

تمريض الزقازيق 386

تمريض شبين الكوم المنوفية   386

هندسة شبرا بنها      386

علوم شبين الكوم ج المنوفية    386

علوم المنيا               386

علوم اسوان             385.5

كلية الألسن سوهاج  385.5

علوم الاسماعيليه ج قناة السويس             385.5

علوم حلوان             385.5

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى     385.5

هندسة كفر الشيخ     385

علوم العريش           385

هندسة بور سعيد      385

كلية هندسة بنها       385

كلية علوم الوادى الجديد          385

كلية الألسن ج أسوان               384.5

علوم بورسعيد         384.5

هندسة حلوان           384.5

كلية البنات علوم عين شمس    384

علوم جامعة دمياط   384

هندسة المطريه جامعة حلوان  384

معهد فني صحى المنصوره     384

علوم جامعة السويس                384

هندسة اسوان           383.5

هندسة الفيوم            383.5

فنون جميله عماره ج حلوان    382.5

هندسة المنيا             382.5

هندسة اسيوط          381.5

هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية  381

كلية هندسة الطاقة بأسوان       381

معهد فني صحى بنها               381

تمريض بنها            380.5

تخطيط عمرانى القاهره           380.5

فنون جميله عماره ج الاسكندريه             380

كلية الفنون التطبيقية ببنها       380

فنون تطبيقية جامعة دمياط      380

فنون تطبيقيه حلوان                380

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة       379.5

اثار القاهره               379.5

تمريض المنيا 379

تمريض الإسماعيلية                378

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة       378

فنون جميله عماره المنيا          378

تربية الزقازيق         378

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة      378

معهد فني صحى الاسكندريه    377.5

حاسبات ومعلومات القاهره      377.5

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة             377.5

فنون جميله فنون ج الاسكندريه               377.5

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ          377.5

كلية فنون جميلة عمارة اسيوط                377.5

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف             377

حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى          377

معهد فني صحى الزقازيق       377

تمريض اسيوط        377

معهد فني تمريض طنطا 376.5

فنون جميله فنون حلوان          376.5

حاسبات ومعلومات عين شمس                376

اثار الفيوم                376

كلية فنون جميلة فنون اسيوط  375.5

حاسبات ومعلومات المنصوره 375

تربية طنطا              375

تمريض كفر الشيخ  375

كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة  374.5

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ           374

تمريض الإسكندرية 373.5

تمريض عين شمس 373.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة          373.5

حاسبات ومعلومات شبين الكوم               373

تربية عين شمس      373

تربية دمنهور           373

تربية شبين الكوم     373

تمريض سوهاج 372.5

حاسبات ومعلومات بنها           372.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق   372.5

حاسبات ومعلومات حلوان       372.5

تربية المنصوره       372.5

الحاسبات والمعلومات السويس                372

كلية الآثار بالاقصر  372

تربية المنيا               372

فنون جميله فنون المنيا            371.5

تربية بنها 371.5

تمريض قنا جنوب الوادي       371.5

تربية اسكندرية        371.5

كلية السياسة والاقتصاد/رياضة ج السويس              371

حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس       371

المعهد الفنى للتمريض بالجونة                371

حاسبات ومعلومات الفيوم        371

إعلام القاهره/رياضة                370.5

فنون جميله فنون الاقصر        370.5

حاسبات ومعلومات المنيا         370.5

تمريض القاهرة 370.5

تمريض بني سويف 370.5

العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة                370.5

حاسبات ومعلومات اسيوط      370

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف         370

كلية الألسن/رياضة كفر الشيخ 369.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة  369

علوم رياضة الاسكندرية          368.5

معهد فني صحى بنى سويف   368

معهد فني صحى اسيوط          367.5

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 367.5

تربية ابتدائي الزقازيق             367.5

إعلام بنى سويف/رياضة         367.5

تربية السادات          367

تربية قنا ج جنوب الوادى        367

اثار قنا جنوب الوادي              366.5

تمريض حلوان        366.5

تمريض أسوان        366

كلية الآثار سوهاج    365.5

كلية الألسن/رياضة ج قناة السويس بالاسماعيلية      364.5

كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف               364.5

كلية الاثار ج اسوان 364.5

إعلام ج جنوب الوادى/رياضة                364.5

السن عين شمس/رياضة          364

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات   364

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة  364

معهد فني صحى رياضه المنصورة         363.5

علوم رياضة دمنهور               363

معهد فني صحى سوهاج          363

كلية الألسن/رياضة بنى سويف               363

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ                362.5

تربية حلوان             361.5

علوم رياضة القاهرة                361.5

السن المنيا/رياضة   361.5

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس        361

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف     361

تجاره المنصوره      360

كلية الألسن سوهاج/رياضة      360

تمريض فرع مطروح 360

علوم رياضة كفر الشيخ           360

كلية الألسن ج أسوان/رياضة   359

تمريض الفيوم 359

تربية ابتدائي طنطا  359

كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر           359

معهد فنى تمريض الاسكندريه 359

كلية الألسن/رياضة بالاقصر ج جنوب الوادى         358.5

تربية سوهاج           358.5

معهد فني صحى اسوان           358

تربية طفوله الزقازيق              358

تربية كفر الشيخ       357.5

تربية ابتدائي المنيا   357

تربية الفيوم              357

علوم رياضة عين شمس          357

معهد فني تمريض المنصوره 356.5

تربية اسيوط            356.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات      356.5

تربية ابتدائي شبين الكوم         356.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات         356

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات     356

علوم رياضة المنصورة           355.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق           355

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب         354.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة            354

تجارة قنا ج جنوب الوادي       354

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو      354

معهد فني صحى رياضه طنطا                354

تجاره الاسكندريه     354

علوم رياضة طنطا  353.5

تجاره جامعة دمياط  353.5

تربية ابتدائي المنصوره           353.5

معهد فني صحى رياضه بنها   353

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 352.5

تجاره الزقازيق         352.5

معهد فني صحى بور سعيد      351.5

كلية البنات تربية عين شمس   351.5

علوم رياضة حلوان 351.5

تربية ابتدائي دمنهور               351.5

تربية أساسي اسكندرية            351.5

تربية/رياضه عين شمس         351.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 351

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا           351

علوم رياضة بورسعيد             350.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا               350.5

علوم رياضة شبين الكوم         350

علوم رياضة بنها     349

معهد فني تمريض الزقازيق 349

تربية طفوله طنطا   349

تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان    349

تربية ابتدائي السادات              348.5

كلية تجارة ج أسوان 348

تربية بنى سويف     348

تربية جامعة السويس               348

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات             347.5

الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش          347

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر   347

تربية/رياضه الزقازيق             346

علوم رياضة الفيوم  345.5

تربية/رياضه بور سعيد           345

تجاره كفر الشيخ      345

نوعية طنطا             345

الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح         344.5

تربية/رياضه طنطا  344

تربية/رياضه الاسكندرية         344

بنات علوم رياضة عين شمس 344

تجاره دمنهور          344

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام     343.5

علوم رياضة الزقازيق             343

معهد فني صحى اسماعيليه      343

تربية ابتدائي عين شمس          342.5

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى               342.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس            342

تربية بور سعيد       341.5

علوم رياضة الاسماعيليه         341.5

تربية/رياضه حلوان                340.5

تجاره القاهره            340.5

معهد فني صحى رياضه بور سعيد         340.5

معهد فني تمريض المنيا 340.5

تربية الاسماعيليه     340.5

علوم رياضة جامعة السويس   340.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 340.5

علوم العريش/رياضة               340

تربية طفوله شبين الكوم          339.5

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان   339

كلية حقوق المنيا      339

معهد فني صحى رياضه بنى سويف       338.5

زراعه القاهره          338.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق          338.5

علوم رياضة بنى سويف         338

نوعية الزقازيق        337.5

تجاره طنطا              337.5

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات      337

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس            337

تمريض بور سعيد 337

علوم رياضة المنيا   336.5

تربية/رياضه الفيوم 336

تجاره بور سعيد       336

تربية ابتدائي بنها     336

تربية/رياضه شبين الكوم         335.5

تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات     335.5

تجاره عين شمس     335.5

رياض اطفال المنصوره          334.5

تربية طفوله الإسكندرية          334.5

معهد فني تمريض اسيوط 334.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 334.5

كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى        334

تربية ابتدائي اسيوط                334

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية              333.5

علوم رياضة جامعة دمياط       333.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية    333.5

تربية ابتدائي كفر الشيخ           333.5

تجاره بنها                333

معهد فني صحى رياضه اسيوط              333

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 332.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 332.5

كلية التجارة ج العريش             332

تربية/رياضه المنصورة          331.5

تربية/رياضه بنها    331.5

عالي هندسة بلبيس   331.5

علوم رياضة اسيوط                331

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا       331

تربية طفوله ج دمنهور            330.5

علوم رياضة اسوان 330

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 329.5

زراعه القاهره/رياضة              329

علوم رياضة سوهاج                329

رياض اطفال بورسعيد            328.5

سياحه وفنادق الاسكندريه        328

تربية فرع الوادى الجديد          327.5

تجاره شبين الكوم ج المنوفية   327.5

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى             327

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر          327

تربية اسوان             327

علوم رياضة قنا جنوب الوادى                327

تربية طفوله كفر الشيخ            326.5

كلية علوم/رياضة الوادى الجديد              326.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس          325.5

تجاره بنى سويف     325.5

معهد فني صحى رياضه اسوان               325.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات        325.5

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان    325.5

تربية قنا/رياضة ج.الوادى       325

تربية ابتدائي الفيوم  325

معهد فني صحى امبابة            325

تجارة جامعة السادات               324.5

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية   324.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج  324.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر          324

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية       324

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية  323.5

بنات تربية/رياضه عين شمس 323.5

نوعية الاسكندريه    323

تجاره اسيوط            323

تربية ابتدائي بور سعيد           323

تجاره جامعة السويس               322.5

تربية/رياضه كفر الشيخ          322.5

تربية/ رياضه المنيا 322.5

تجاره سوهاج           322.5

معهد فني صحى رياضه امبابة                322

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية         322

معهد فني صحى رياضه سوهاج             322

تربية/رياضة جامعة السادات   322

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش    321.5

زراعه الاسكندرية/رياضة       321

كلية رياض الاطفال اسيوط     321

تربية ابتدائي قنا ج الوادي       320.5

زراعه عين شمس/رياضة       320.5

تجاره انتساب موجه المنصوره                320.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات          320

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.    320

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 320

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر    320

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 320

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