ننشر نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لكليات العلمي والأدبي

أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظامين “قديم وحديث”، معلنا الحدود الدنيا للشعب الثلاث وهي”علمي علوم – علمي رياضة – أدبي”.
وأكد الشيحى، وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، بالتعليم الصناعى وكليات التجارة “انتساب موجه” وكليات الآداب “انتظام وانتساب” والحقوق والسياحة والفنادق ودار العلوم والخدمة الاجتماعية “انتظام وانتساب” وبعض المعاهد العليا الهندسية والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية موسيقية وفنية والمعاهد الخاصة.
وأضاف الشيحى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة اليوم، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالشعبة الأدبية بكليات التجارة “انتساب” وكليات الآداب “انتساب” وكليات الحقوق انتظام وانتساب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية “انتظام وانتساب” ودار العلوم “انتساب” والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد الخاصة والتربية الرياضية بنين وبنات.
وتنشر “ONA” لطلاب الثانوية العامة الحدود الأدنى للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد 2016-2017.
الكلية ـ الحد الأدنى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406
طب شبين الكوم جامعة المنوفية 405
طب كفر الشيخ 405
طب سوهاج 405
طب المنصوره 405
طب اسنان الاسكندريه 404.5
كلية الطب بقنا 404.5
طب المنيا 404.5
طب بنى سويف 404
كلية طب أسوان 404
طب الاسكندريه 404
طب الفيوم 404
طب اسيوط 404
طب طنطا 404
طب الزقازيق 404
طب حلوان 403.5
طب الاسماعيليه ج قناة السويس 403.5
طب عين شمس 403.5
طب بورسعيد 403.5
طب القاهره 403.5
طب بنها 403.5
طب الاسنان المنيا 403
كلية طب الاسنان ج بنى سويف 403
كلية طب أسنان الفيوم 403
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 403
طب اسنان القاهره 403
طب اسنان عين شمس 403
طب اسنان جنوب الوادى 403
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس 403
طب اسنان طنطا 403
طب اسنان المنصوره 403
طب اسنان كفر الشيخ 403
كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 402.5
كلية الصيدلة ج المنوفية 402
كلية الصيدلة ج السادات 401.5
صيدلة الفيوم 401
صيدلة سوهاج 400.5
صيدله المنصوره 400
صيدلة المنيا 400
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 399.5
صيدله طنطا 399.5
صيدله عين شمس 399.5
كلية الصيدلة جامعة دمنهور 399.5
صيدله القاهره 399
صيدلة اسيوط 399
صيدله الزقازيق 399
صيدله بنى سويف 399
صيدله حلوان 398.5
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 398.5
صيدلة بورسعيد 398.5
صيدله الاسكندريه 398.5
علاج طبيعى قنا 398
علاج طبيعى القاهره 398
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 398
علاج طبيعى ج كفر الشيخ 398
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه 397.5
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف 397
كلية الطب البيطرى المنوفية 396.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 396
طب بيطرى المنصوره 396
طب بيطري المنيا 396
طب بيطرى سوهاج 395.5
طب بيطرى الزقازيق 395.5
طب بيطرى القاهره 395.5
طب بيطرى دمنهور 395.5
طب بيطرى الاسكندريه 395.5
طب بيطرى فرع الوادي الجديد 395.5
طب بيطرى بنى سويف 395.5
طب بيطرى كفر الشيخ 395.5
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 395
طب بيطرى جامعة السادات 395
طب بيطرى بنها 395
طب بيطرى فرع مطروح 395
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 395
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس 395
طب بيطرى اسيوط 395
كلية الألسن كفر الشيخ 394.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 394
هندسة القاهره 394
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 393.5
اعلام القاهره 393
هندسة بني سويف 393
هندسة المنصوره 392.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 392.5
تمريض طنطا 392
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 392
علوم دمنهور 391.5
إعلام بنى سويف 391
هندسة عين شمس 391
تمريض دمنهور 391
هندسة الاسماعيلية 390
علوم القاهره 390
علوم الاسكندريه 389.5
علوم سوهاج 389.5
كلية الألسن بنى سويف 389
إعلام ج جنوب الوادى 389
كلية علوم الارض ج بنى سويف 389
علوم كفر الشيخ 389
تمريض المنصورة 389
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 389
هندسة سوهاج 389
علوم قنا جامعة جنوب الوادى 388.5
علوم الفيوم 388
السن عين شمس 387.5
علوم عين شمس 387.5
علوم الزقازيق 387.5
علوم طنطا 387.5
معهد فني صحى طنطا 387
هندسة قنا 387
علوم بنى سويف 387
علوم بنها 386.5
السن المنيا 386.5
هندسة الزقازيق 386.5
هندسة طنطا 386.5
علوم المنصوره 386.5
علوم اسيوط 386
هندسة الاسكندريه 386
تمريض الزقازيق 386
تمريض شبين الكوم المنوفية 386
هندسة شبرا بنها 386
علوم شبين الكوم ج المنوفية 386
علوم المنيا 386
علوم اسوان 385.5
كلية الألسن سوهاج 385.5
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 385.5
علوم حلوان 385.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 385.5
هندسة كفر الشيخ 385
علوم العريش 385
هندسة بور سعيد 385
كلية هندسة بنها 385
كلية علوم الوادى الجديد 385
كلية الألسن ج أسوان 384.5
علوم بورسعيد 384.5
هندسة حلوان 384.5
كلية البنات علوم عين شمس 384
علوم جامعة دمياط 384
هندسة المطريه جامعة حلوان 384
معهد فني صحى المنصوره 384
علوم جامعة السويس 384
هندسة اسوان 383.5
هندسة الفيوم 383.5
فنون جميله عماره ج حلوان 382.5
هندسة المنيا 382.5
هندسة اسيوط 381.5
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 381
كلية هندسة الطاقة بأسوان 381
معهد فني صحى بنها 381
تمريض بنها 380.5
تخطيط عمرانى القاهره 380.5
فنون جميله عماره ج الاسكندريه 380
كلية الفنون التطبيقية ببنها 380
فنون تطبيقية جامعة دمياط 380
فنون تطبيقيه حلوان 380
كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 379.5
اثار القاهره 379.5
تمريض المنيا 379
تمريض الإسماعيلية 378
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة 378
فنون جميله عماره المنيا 378
تربية الزقازيق 378
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 378
معهد فني صحى الاسكندريه 377.5
حاسبات ومعلومات القاهره 377.5
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 377.5
فنون جميله فنون ج الاسكندريه 377.5
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 377.5
كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 377.5
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 377
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 377
معهد فني صحى الزقازيق 377
تمريض اسيوط 377
معهد فني تمريض طنطا 376.5
فنون جميله فنون حلوان 376.5
حاسبات ومعلومات عين شمس 376
اثار الفيوم 376
كلية فنون جميلة فنون اسيوط 375.5
حاسبات ومعلومات المنصوره 375
تربية طنطا 375
تمريض كفر الشيخ 375
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة 374.5
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 374
تمريض الإسكندرية 373.5
تمريض عين شمس 373.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 373.5
حاسبات ومعلومات شبين الكوم 373
تربية عين شمس 373
تربية دمنهور 373
تربية شبين الكوم 373
تمريض سوهاج 372.5
حاسبات ومعلومات بنها 372.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق 372.5
حاسبات ومعلومات حلوان 372.5
تربية المنصوره 372.5
الحاسبات والمعلومات السويس 372
كلية الآثار بالاقصر 372
تربية المنيا 372
فنون جميله فنون المنيا 371.5
تربية بنها 371.5
تمريض قنا جنوب الوادي 371.5
تربية اسكندرية 371.5
كلية السياسة والاقتصاد/رياضة ج السويس 371
حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 371
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 371
حاسبات ومعلومات الفيوم 371
إعلام القاهره/رياضة 370.5
فنون جميله فنون الاقصر 370.5
حاسبات ومعلومات المنيا 370.5
تمريض القاهرة 370.5
تمريض بني سويف 370.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 370.5
حاسبات ومعلومات اسيوط 370
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 370
كلية الألسن/رياضة كفر الشيخ 369.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 369
علوم رياضة الاسكندرية 368.5
معهد فني صحى بنى سويف 368
معهد فني صحى اسيوط 367.5
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 367.5
تربية ابتدائي الزقازيق 367.5
إعلام بنى سويف/رياضة 367.5
تربية السادات 367
تربية قنا ج جنوب الوادى 367
اثار قنا جنوب الوادي 366.5
تمريض حلوان 366.5
تمريض أسوان 366
كلية الآثار سوهاج 365.5
كلية الألسن/رياضة ج قناة السويس بالاسماعيلية 364.5
كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف 364.5
كلية الاثار ج اسوان 364.5
إعلام ج جنوب الوادى/رياضة 364.5
السن عين شمس/رياضة 364
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 364
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 364
معهد فني صحى رياضه المنصورة 363.5
علوم رياضة دمنهور 363
معهد فني صحى سوهاج 363
كلية الألسن/رياضة بنى سويف 363
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 362.5
تربية حلوان 361.5
علوم رياضة القاهرة 361.5
السن المنيا/رياضة 361.5
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 361
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 361
تجاره المنصوره 360
كلية الألسن سوهاج/رياضة 360
تمريض فرع مطروح 360
علوم رياضة كفر الشيخ 360
كلية الألسن ج أسوان/رياضة 359
تمريض الفيوم 359
تربية ابتدائي طنطا 359
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر 359
معهد فنى تمريض الاسكندريه 359
كلية الألسن/رياضة بالاقصر ج جنوب الوادى 358.5
تربية سوهاج 358.5
معهد فني صحى اسوان 358
تربية طفوله الزقازيق 358
تربية كفر الشيخ 357.5
تربية ابتدائي المنيا 357
تربية الفيوم 357
علوم رياضة عين شمس 357
معهد فني تمريض المنصوره 356.5
تربية اسيوط 356.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 356.5
تربية ابتدائي شبين الكوم 356.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 356
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 356
علوم رياضة المنصورة 355.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 355
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 354.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 354
تجارة قنا ج جنوب الوادي 354
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 354
معهد فني صحى رياضه طنطا 354
تجاره الاسكندريه 354
علوم رياضة طنطا 353.5
تجاره جامعة دمياط 353.5
تربية ابتدائي المنصوره 353.5
معهد فني صحى رياضه بنها 353
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 352.5
تجاره الزقازيق 352.5
معهد فني صحى بور سعيد 351.5
كلية البنات تربية عين شمس 351.5
علوم رياضة حلوان 351.5
تربية ابتدائي دمنهور 351.5
تربية أساسي اسكندرية 351.5
تربية/رياضه عين شمس 351.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 351
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 351
علوم رياضة بورسعيد 350.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 350.5
علوم رياضة شبين الكوم 350
علوم رياضة بنها 349
معهد فني تمريض الزقازيق 349
تربية طفوله طنطا 349
تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان 349
تربية ابتدائي السادات 348.5
كلية تجارة ج أسوان 348
تربية بنى سويف 348
تربية جامعة السويس 348
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 347.5
الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 347
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 347
تربية/رياضه الزقازيق 346
علوم رياضة الفيوم 345.5
تربية/رياضه بور سعيد 345
تجاره كفر الشيخ 345
نوعية طنطا 345
الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 344.5
تربية/رياضه طنطا 344
تربية/رياضه الاسكندرية 344
بنات علوم رياضة عين شمس 344
تجاره دمنهور 344
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 343.5
علوم رياضة الزقازيق 343
معهد فني صحى اسماعيليه 343
تربية ابتدائي عين شمس 342.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 342.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 342
تربية بور سعيد 341.5
علوم رياضة الاسماعيليه 341.5
تربية/رياضه حلوان 340.5
تجاره القاهره 340.5
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 340.5
معهد فني تمريض المنيا 340.5
تربية الاسماعيليه 340.5
علوم رياضة جامعة السويس 340.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 340.5
علوم العريش/رياضة 340
تربية طفوله شبين الكوم 339.5
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 339
كلية حقوق المنيا 339
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 338.5
زراعه القاهره 338.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 338.5
علوم رياضة بنى سويف 338
نوعية الزقازيق 337.5
تجاره طنطا 337.5
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 337
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 337
تمريض بور سعيد 337
علوم رياضة المنيا 336.5
تربية/رياضه الفيوم 336
تجاره بور سعيد 336
تربية ابتدائي بنها 336
تربية/رياضه شبين الكوم 335.5
تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات 335.5
تجاره عين شمس 335.5
رياض اطفال المنصوره 334.5
تربية طفوله الإسكندرية 334.5
معهد فني تمريض اسيوط 334.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 334.5
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى 334
تربية ابتدائي اسيوط 334
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 333.5
علوم رياضة جامعة دمياط 333.5
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 333.5
تربية ابتدائي كفر الشيخ 333.5
تجاره بنها 333
معهد فني صحى رياضه اسيوط 333
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 332.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 332.5
كلية التجارة ج العريش 332
تربية/رياضه المنصورة 331.5
تربية/رياضه بنها 331.5
عالي هندسة بلبيس 331.5
علوم رياضة اسيوط 331
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 331
تربية طفوله ج دمنهور 330.5
علوم رياضة اسوان 330
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 329.5
زراعه القاهره/رياضة 329
علوم رياضة سوهاج 329
رياض اطفال بورسعيد 328.5
سياحه وفنادق الاسكندريه 328
تربية فرع الوادى الجديد 327.5
تجاره شبين الكوم ج المنوفية 327.5
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 327
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 327
تربية اسوان 327
علوم رياضة قنا جنوب الوادى 327
تربية طفوله كفر الشيخ 326.5
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 326.5
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 325.5
تجاره بنى سويف 325.5
معهد فني صحى رياضه اسوان 325.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 325.5
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 325.5
تربية قنا/رياضة ج.الوادى 325
تربية ابتدائي الفيوم 325
معهد فني صحى امبابة 325
تجارة جامعة السادات 324.5
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 324.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 324.5
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 324
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 324
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 323.5
بنات تربية/رياضه عين شمس 323.5
نوعية الاسكندريه 323
تجاره اسيوط 323
تربية ابتدائي بور سعيد 323
تجاره جامعة السويس 322.5
تربية/رياضه كفر الشيخ 322.5
تربية/ رياضه المنيا 322.5
تجاره سوهاج 322.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 322
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 322
معهد فني صحى رياضه سوهاج 322
تربية/رياضة جامعة السادات 322
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 321.5
زراعه الاسكندرية/رياضة 321
كلية رياض الاطفال اسيوط 321
تربية ابتدائي قنا ج الوادي 320.5
زراعه عين شمس/رياضة 320.5
تجاره انتساب موجه المنصوره 320.5
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 320
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 320
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 320
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 320
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 320