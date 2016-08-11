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الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

كما يتوقع – بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر – أن تكون معتدلة، فيما يرتفع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين, والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :” القاهرة 25/34 – الإسكندرية 25/31 – مطروح 23/30 – بورسعيد 25 /31 – الغردقة 29 /38 - شرم الشيخ 30/38 – الأقصر 26/40 – أسوان 28/41 – شلاتين 28/39 – حلايب 29/37 “.

أ ش أ

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