لاعب برشلونة الجديد: جاهزون للسوبر

(إفي): أكد البرتغالي أندريه جوميش، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعد فوز فريقه على سامبدوريا الإيطالي 3-2 وديا على لقب كأس جوان جامبر، أن فريقه "في حالة جيدة ولديه ثقة" قبل مباراة الذهاب لكأس السوبر الإسباني أمام فريق إشبيلية.

وصرح بعد انتهاء المباراة الودية في ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني "نحن في حالة جيدة ونعمل بجد ولدينا الثقة. أمامنا مباراتين هامتين للحصول على لقب مهم".

كما أعرب جوميش، الذي انضم يوم الاثنين لتدريبات برشلونة المنتقل إليه هذا الصيف، عن "سعادته البالغة" لإشراكه في أول نصف ساعة من مباراة اليوم لأول مرة بقميص البلاوجرانا.

وأضاف اللاعب، الذي انتقل هذا الموسم من فالنسيا "أنا سعيد جدا للثقة (ثقة المدرب في إشراكه)، فأنا أحاول التكيف مع زملائي في الفريق"، مقرا أنه يجب أن "يتحسن بدنيا ويتفهم طريقة لعب الفريق".