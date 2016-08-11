إنريكي وإنييستا يطالبان بـ ' دعم ' الجماهير قبل موسم مليء بالتحديات

(إفي): طالب المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، وقائد الفريق، أندريس إنييستا، بـ"دعم" الجماهير للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد المليء بـ"التحديات الكبيرة" وذلك خلال تقديم لاعبي الفريق الأول قبل مباراة الأربعاء أمام سامبدوريا الإيطالي في كأس "جوان جامبر" على ملعب "كامب نو".

وخلال كلمته التي ألقاها، رحب إنييستا في البداية باللاعبين الجدد البرتغالي أندريه جوميش والفرنسيين الثنائي لوكاس ديني وصامويل أومتيتي ودنيس سواريز وسيرجي سامبير، الذي يخوض اليوم أول مباراة له بقميص الفريق الأول.

وأكد "هذا العام لن يكون سهلا ولكنه سيكون مليئا بالطموح والتضحية ومساعدتكم لنا في السراء والضراء وسنحارب على جميع الألقاب".

وتحدث إنريكي في ذات الصدد حيث طالب هو الآخر بـ"دعم" جماهير البلاوجرانا، لا سيما في "اللحظات السيئة".

وقال في هذا الصدد:"ستكون أمامنا تحديات كبيرة من جديد وبالتأكيد سنحتاج لدعمكم. نحتاجكم، لاسيما في اللحظات السيئة".

واحتفل النادي قبل تقديم اللاعبين بمرور 25 عاما على فوز الفريق الكتالوني بأول كأس في بطولات أوروبا على ملعب (ويمبلي) والتي ستستمر طيلة العام المقبل.

وتأتي هذه المباراة في ختام استعدادات الفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة إشبيلية في كأس السوبر الإسباني حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 14 من الشهر الجاري على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل الفريق الأندلسي، ثم يستضيف بعدها بثلاثة أيام ملعب "كامب نو" مباراة الإياب.