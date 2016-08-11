ضبط 2 طن ملابس مهربة داخل مخزن في بور سعيد

مراسل «ONA»:

تمكن رجال مباحث التموين بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط 2 طن من ملابس غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أحد المخازن بمنطقة الجرابعة- المعد لإخفاء البضائع المهربة من الدائرة الجمركية بمحافظة بورسعيد- تم التحفظ على المضبوطات وصاحب المخزن.

وكان مدير أمن بورسعيد اللواء زكى صلاح حسام الدين، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إبراهيم الديب، عن وصول معلومات للإدارة أكدتها تحريات مباحث التموين بقيام أحد المهربين السابق اتهامه فى العديد من قضايا التهريب، بقيامه بتهريب كمية كبيرة من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية واحتفاظه بها بداخل مخزن بمنطقة الجرابعة والمعدة خصيصا لهذا الغرض.

على الفور، كلف مدير المباحث بتوجيه مأمورية إلى المخزن المشار إليه لضبط ما به من بضائع مهربه، وتمكن ضباط قسم شرطة التموين برئاسة العميد محمد المحروقى والعقيد محمد مسعد رئيس المباحث بالإشتراك والتعاون مع ضباط ادارة البحث، وقوات التدخل السريع، من مداهمة المخزن بعد استذان النيابة العامة، حيث ضبط بداخله كمية كبيرة من الملابس الأجنبية المهربة دون سداد الرسوم المستحقة عليها وزنت 2 طن.

وجه مدير الأمن بالتصدي لتلك الجرائم التى تأثر بالسلب علي الاقتصاد المصرى، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، اعترف خلاله صاحب المخزن بملكيته للمضبوطات والتى ثبت تهريبها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت بالتحفظ علي المضبوطات بمخزن جمارك بورسعيد تحت تصرفات النيابة العامة.