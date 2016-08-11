اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنها ستعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصر العيني.

> وكان الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، يوم السبت الماضى، بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78 % للشعبة العلمية، و279 درجة بنسبة 68 % للشعبة الأدبية، بإجمالى 172902 طالب وطالبة.