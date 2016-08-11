أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هاني شاكر وأعضاء «المهن الموسيقية» يلتقون محافظ البحر الأحمر

Google+ Print
محافظ البحر الاحمر وهاني شاكر ونادية مصطفى

محافظ البحر الاحمر وهاني شاكر ونادية مصطفى

مراسل «ONA»:

التقي  اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ووفد من أعضاء النقابة، علي رأسهم الفنانة نادية مصطفي و المايسترو حمادة أبو اليزيد؛ وذلك لبحث سبل إقامة مزيدًا من الحفلات الفنية بالمحافظة لتنشيط حركة السياحة بها.

وبحث محافظ البحر الأحمر مع أعضاء النقابة سبل إقامة العديد من الحفلات الفنية بالمحافظة، بالإضافة إلى تصوير الأعمال الفنية بمختلف مدنها حيث أنها تحتوي علي العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والقري السياحية المتنوعة، مؤكدا أن الرياضة والفن يعتبران القوي الناعمة لتنشيط حركة السياحة .

فيما وجه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، وبحث كافة السبل لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة الساحلية، كما أعلن شاكر عن دعمه الكامل لفكرة المحافظ بتصوير الأعمال الفنية بمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة .

unnamed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا