هاني شاكر وأعضاء «المهن الموسيقية» يلتقون محافظ البحر الأحمر

مراسل «ONA»:

التقي اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ووفد من أعضاء النقابة، علي رأسهم الفنانة نادية مصطفي و المايسترو حمادة أبو اليزيد؛ وذلك لبحث سبل إقامة مزيدًا من الحفلات الفنية بالمحافظة لتنشيط حركة السياحة بها.

وبحث محافظ البحر الأحمر مع أعضاء النقابة سبل إقامة العديد من الحفلات الفنية بالمحافظة، بالإضافة إلى تصوير الأعمال الفنية بمختلف مدنها حيث أنها تحتوي علي العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والقري السياحية المتنوعة، مؤكدا أن الرياضة والفن يعتبران القوي الناعمة لتنشيط حركة السياحة .

فيما وجه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، وبحث كافة السبل لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة الساحلية، كما أعلن شاكر عن دعمه الكامل لفكرة المحافظ بتصوير الأعمال الفنية بمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة .