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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11 أغسطس

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تشهد الذهب في اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2016، ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم .

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل 4 جنيهات، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 454 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.95%، مقارنة بالأسابيع السابقة، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لاخر.
و هذا تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي، اليوم الخميس 11  أغسطس 2016

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