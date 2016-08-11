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سعر الدولار اليوم الخميس 11 أغسطس في السوق السوداء و الدولار يقترب من حاجز ال 13 جنيها

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سعر الدولار اليوم الخميس 11 أغسطس في السوق السوداء و الدولار يقترب من حاجز ال 13 جنيها سعر الدولار اليوم الخميس 11 أغسطس في السوق السوداء و الدولار يقترب من حاجز ال 13 جنيها

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، 5 قروش إضافية في بداية تعاملات اليوم الخميس 11 أغسطس، في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، ليقترب سعر الورقة الخضراء من تسجيل 13 جنيه للمرة الثانية في التاريخ، برغم حالة الهدوء التي تشهدها التعاملات، بسبب تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة المتلاعبين بسعر العملة الأمريكية، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب على تشديد العقوبة، على من يتاجرون في العملات الأجنبية في غير قنواتها الشرعية.

اليوم في السوق السوداء..سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس 11 أغسطس، 12.55  جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، محققا قفزة جديدة اليوم بـ 5 قروش إضافية ليرتفع سعر الورقة الخضراء  20 قرش خلال تعاملات اليومين الماضيين، بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وقلة المعروض منها بشكل كبير.

سعر الدولار في البنوك الرسمية..استقر سعر صرف الورقة الخضراء في تعاملات البنوك الرسمية، عند 8.78 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، طبقا لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بشأن سعر صرف العملة الأمريكية.

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