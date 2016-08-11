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متحدث عسكرى ليبى: إعلان تحرير "سرت" من تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة

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متحدث عسكرى ليبى: إعلان تحرير "سرت" من تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة متحدث عسكرى ليبى: إعلان تحرير "سرت" من تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة
طرابلس أ ش أ

رجح الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، العميد محمد الغصرى، أن سيتم إعلان تحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» خلال اليومين المقبلين، بعد تمشيطها من المفخخات والألغام التى زرعها عناصر تنظيم «داعش» بالشوارع والأحياء والمساكن والمزارع والمقار الحكومية.

وحققت قوات البينان المرصوص تقدمًا كبيرًا فى مدينة سرت خلال اشتباكات أمس الأربعاء، وتمكنت من بسط سيطرتها على مجمع قاعات واغادوغو، ومستشفى ابن سيناء، وجامعة سرت، ومنطقة الجيزة العسكرية وعمارات العظم.

وقال الغصري، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إن تنظيم «داعش» اعتمد خلال اشتباكات اليوم مع قوات «البنيان المرصوص» على القناصة وحاول تنفيد هجمات انتحارية ضد قواته عبر السيارات المفخخة.

وكشف الغصرى عن مواقع وتمركزات مسلحى تنظيم «داعش» التى استهدفتها المقاتلات الأمريكية فى مدينة سرت، قائلاً إن «مقاتلات الدعم الدولى استهدفت مواقع لداعش وسيارتين مفخختين بشارع مراح بالمنطقة السكنية الثالثة والأولى وموقع ثانى بالمدينة الرياضية بسرت وموقع ثالث قرب مرفأ الصيد البحرى بسرت حيث يتمركز ما تبقى من مسلحى داعش».

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