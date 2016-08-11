روايح بالبرد على العين

هطلت على مدينة العين، بعد عصر أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، تركزت في شمال شرق المدينة، أبرزها في مناطق الشويب ومزريع وركنة.

ومع تزايد هطول الأمطار، المعروفة بأمطار الروايح الموسمية في فصل الصيف، سالت على أثرها بعض السيول والشعاب. وأفاد مركز الأرصاد الجوية والزلازل بظهور سحب تراكمية في الطبقات الجوية العليا، قادمة من خليج عمان، زادت كثافتها بعد العصر، حيث بدأت الهطولات المطرية على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من المنطقة الشرقية من الدولة، تمركزت كثافتها في منطقة الشويب ومزيرع، حيث سجلت كميات الأمطار 2.4 ملم في طوي العجيلي و2.6 ملم في ركنة، فيما زادت غزارتها في منطقة القور مصحوبة بحبات البرد، وجريان السيول في بعض الأودية مصحوبة بانخفاض درجات الجرارة بمعدل درجتين.

وأكد المركز أنه من المتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة على بعض مدن الدولة خلال اليومين المقبلين، مع ازدياد فرص وجود وتشكل السحب التراكمية في فترات ما بعد الظهر.