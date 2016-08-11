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ميغان فوكس تنجب طفلها الثالث

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الأربعاء 10-08-2016 22:12

أنجبت النجمة الأمريكية ميغان فوكس Megan Fox طفلها الثالث من زوجها براين أوستن غرين Brian Austin Green يوم الخميس المنصرم.

وقد أطلق الثنائي اسماً غريباً على الطفل الجديد، وهو Journey River Green ، في حين أنّ لديهما طفلين آخرين هما نواه، ويبلغ من العمر 3 أعوام، و بودهي الذي يبلغ من العمر عامين.

وكان قد أعلن عن جنس الطفل لدى الصحف العالمية والد النجمة فرنكلين فوكس، الذي قال: "ميغان أمّ رائعة. لا أصدق أنها ستُصبح أماً لثلاثة أطفال..وأن أكون جدّهم تجربة من أفضل التجارب التي خضتها في حياتي، والتي ساهمت في ترابط أسرتي".

يُشار إلى أنّ ميغان فوكس البالغة من العمر 30 عاماً كانت قد ارتبطت بأوستن، عام 2004، أثناء حلوله ضيف شرف في برنامجها، الذي يحمل اسم Hope & Faith، وتمّت خطوبتهما عام 2006، ثمّ انفصلا عام 2009 ، ثمّ خطبا مجدّداً عام 2010، قبل أن يتزوّجا في 10 حزيران/يونيو 2010، قبل الانفصال مجدّداً في آب 2015، ثم العودة عام 2016، فالإنجاب منه طفلها الثالث حالياً.

 

 

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