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أمراض مدمرة تصيب الإنسان بسبب الإجهاد والتوتر.. هدى أعصابك

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أمراض مدمرة تصيب الإنسان بسبب الإجهاد والتوتر.. هدى أعصابك أمراض مدمرة تصيب الإنسان بسبب الإجهاد والتوتر.. هدى أعصابك
كتبت أمنية فايد

الإجهاد والتوتر المسبب الأول للعديد من الأمراض حسبما أكدت الدراسات العالمية، وبسبب هذه الدراسات بدأ التساؤل كيف يؤثر الإجهاد والتوتر على جسم الإنسان ويصيبه بالأمراض.


> يجيب على هذا التساؤل الموقع الأمريكى "لايف هيك" من خلال عرض 3 أمراض صحية تحدث لجسم الإنسان بسبب الإجهاد والتوتر، وهى..

1. الصداع النصفى..
> يعد الصداع النصفى من أكثر الآلام التى لا يتحملها الفرد، حيث يبدأ الألم من زوايا الجبين المختلفة، ويصبح الضوء مصدر ألم إضافى للمريض، وفى هذه الحالة يعتمد على الأدوية كمصدر أساسى لتخفيف الألم.

ويعتبر التوتر والإجهاد ذات صلة قوية مع الصداع النصفى إذ يتعرض الفرد للصداع النفسى أكثر فى حال إصابته بالإجهاد نظرا لشد العضلات المستمر.

2. أمراض الجهاز الهضمى..
> بداية من تقلصات المعدة واضطراب فى عملية الهضم وسوء امتصاص المواد المغذية من الطعام، وصولا إلى قرحة المعدة والبكتيريا وغيرها من مشكلات الجهاز الهضمى، كل هذه الأمراض تحدث غالبا بسبب الضغط العصبى الذى يعيش فيه الفرد بسبب الإجهاد والتوتر.

3. مشاكل جلدية..
> يلاحظ الجميع ظهور حبوب وبقع حمراء على الجلد مع تعرضهم للتوتر والقلق، ويعانى البعض من ظهور حب الشباب، وتعتبر خلايا الجلد من المشكلات الأكثر شيوعا المتصلة بالإجهاد مما يؤدى إلى طفح جلدى، وهذه الأمراض هى رد فعل لضعف الجهاز المناعى الناتج عن التوتر والإجهاد.

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