أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. النيابة تواجه مأمورى الضرائب ونادر خزام بتسجيلات الرقابة الإدارية

Google+ Print
اليوم.. النيابة تواجه مأمورى الضرائب ونادر خزام بتسجيلات الرقابة الإدارية اليوم.. النيابة تواجه مأمورى الضرائب ونادر خزام بتسجيلات الرقابة الإدارية
كتبت ندى سليم

تستأنف نيابة الأموال العامة الكلية بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول،  اليوم الخميس، التحقيق مع الخبير المثمن نادر خزام، و3 من مأمورى الضرائب بإدارة المهن الحرة،  فى واقعة رشوة مالية قدرها 50 الف جنيه.

ومن المقرر أن تواجه المتهمين بالتسجيلات التى كانت حصلت عليها من تحريات الرقابة الإدارية،  وأثبتت صحة الواقعة.

وكانت نيابة الأموال العامة، أمرت أول أمس الثلاثاء بحبس 3 من مأمورى الضرائب بإدارة المهن الحرة و"نادر خزام" رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتلقى رشوة قدرها 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلال بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع "نادر خزام" تهمة عرض رشوة على المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365