اليوم.. النيابة تواجه مأمورى الضرائب ونادر خزام بتسجيلات الرقابة الإدارية

تستأنف نيابة الأموال العامة الكلية بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، اليوم الخميس، التحقيق مع الخبير المثمن نادر خزام، و3 من مأمورى الضرائب بإدارة المهن الحرة، فى واقعة رشوة مالية قدرها 50 الف جنيه.

ومن المقرر أن تواجه المتهمين بالتسجيلات التى كانت حصلت عليها من تحريات الرقابة الإدارية، وأثبتت صحة الواقعة.

وكانت نيابة الأموال العامة، أمرت أول أمس الثلاثاء بحبس 3 من مأمورى الضرائب بإدارة المهن الحرة و"نادر خزام" رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتلقى رشوة قدرها 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلال بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع "نادر خزام" تهمة عرض رشوة على المتهمين.