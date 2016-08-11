أخبار سوريا.. مصادر طبية: قتلى بسبب هجوم على حلب يعتقد أنه بغاز سام

قالت مصادر طبية والدفاع المدنى السورى، لرويترز إن 4 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وعانى كثيرون من صعوبات فى التنفس عندما ألقى غاز يعتقد أنه الكلور مع براميل متفجرة على حى فى مدينة حلب السورية يوم الأربعاء.

وقال حمزة الخطيب مدير مستشفى القدس فى حلب لمصور رويترز إن المستشفى سجل أربع وفيات ناجمة عن التسمم بالغاز و55 إصابة. وما زال سبعة أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفى.

وأضاف الخطيب أنه يحتفظ بقطع من ملابس المصابين وشظايا من البراميل المتفجرة كدليل يمكن الاستعانة به للفحص والتحليل.

وقال الدفاع المدنى السورى -الذى يعمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة- لرويترز إنه سجل ثلاث وفيات و22 إصابة بعد أن سقط برميل يحتوى على غاز يعتقد أنه الكلور على حى الزبدية فى حلب.

وأضاف الدفاع المدنى -الذى تقول فرقه إنها تعمل بحيادية فى مجالى البحث والإنقاذ- أنه لا يستطيع التحقق بشكل مستقل من طبيعة الغاز.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات هليكوبتر أسقطت براميل متفجرة على حى سيف الدولة والزبدية مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلها اختناقا.

ومدينة حلب الواقعة فى شمال البلاد مقسمة بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى خاضعة لسيطرة المعارضة. وستكون السيطرة الكاملة على المدينة بمثابة جائزة كبرى للرئيس بشار الأسد فى الصراع الذى تشهده البلاد منذ نحو خمسة أعوام.

ونشبت معركة شرسة للسيطرة على المدينة يوم الجمعة عندما شنت المعارضة المسلحة هجوما كبيرا لكسر حصار تفرضه القوات الحكومية منذ شهر على شرق حلب الذى يقطنه نحو 250 ألف شخص.