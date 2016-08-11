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كرة يد - صاحب ' الفوطة ' أمام السويد يروي لـ في الجول تفاصيل الارتباك الكوميدي

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كرة يد - صاحب ' الفوطة ' أمام السويد يروي لـ في الجول تفاصيل الارتباك الكوميدي كرة يد - صاحب ' الفوطة ' أمام السويد يروي لـ في الجول تفاصيل الارتباك الكوميدي

لقطة كوميدية أصبحت حديث الكثير من متابعي كرة اليد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما اشترك إبراهيم المصري لاعب منتخب مصر أمام السويد في أولمبياد ريو دي جانيو والمنشفة على رقبته.

وفازت مصر على السويد 26-25 في مباراة ملحمية حسمت في ثانيتها الأخيرة.

وقال المصري لـFilGoal.com حول الواقعة: "حصلت على إقصاء دقيقتين في الدقائق الأخيرة وتوقعت عدم مشاركتي في المباراة مرة أخرى لأن الكرة كانت معنا وأنا ألعب في الدفاع فقط".

وأضاف "عندما سجل مودي الهدف القاتل ارتدت الكرة علينا وكان ضروريا أن أشارك لتدعيم الدفاع، الفريق بأجمعه كان في اتجاه الكرة وفي الجهة العكسية جناح السويد بدون رقابة".

وأضاف "كنت أصيح على زملائي من أجل اللحاق به وأول ما شاركت في المباراة واتجهت سريعا نحوه حتى لا يمسك الكرة".

وتابع "لم ألتفت لوجود شيء حول عنقي إلا بعد دخولي بثلاث ثوان وأصوات من الخارج تقول لي (أرمي الفوطة)".

وأتم "وقتها تيقنت أنه لابد من إلقائها خارج الملعب، ونجحنا في الحفاظ على شباكنا والفوز على السويد".

وتلعب مصر مع بولندا الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ضمن المجموعة الثانية.

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