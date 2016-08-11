في الأولمبياد - الديحاني الكويتي يحقق ذهبية الرماية.. ولا تحتسب لبلاده

أحرز الرامي الكويتي فهيد الديحاني ذهبية الحفرة المزدوجة "دبل تراب" في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في ريو دي جانيرو.

وتعد هذه الذهبية هي الأولى للعرب في أوليمبياد ريو، بينما أحرز الإماراتي توما سيرجيو برونزية الجودو في وزن تحت 81 كجم، وحصدت الرباعة المصرية سارة سمير بروزنية رفع الأثقال في وزن 69 كجم.

ويشارك الديحاني في أوليمبياد ريو مع فريق المستقلين ولا يمثل منتخب الكويت بسبب إيقاف دولة الكويت من ممارسة أي رياضة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية في أكتوبر من عام 2015 لتعارض قوانينها الرياضية مع القوانين الدولية.

وبالتالي لا تحتسب ذهبية فهيد الديحاني لبلاده الكويت.

وحقق الديحاني من قبل برونزية الرماية في مسابقة الحفرة خلال أوليمبياد لندن السابقة 2012، وحقق أيضا برونزية الرماية في الحفرة المزدوجة في أوليمبياد سيدني عام 2000.

الديحاني هو صاحب الميداليتين الوحيدتين للكويت في تاريخ مشاركاتها في الأوليمبياد.