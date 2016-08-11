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بالفيديو في الأولمبياد - مصر ترفع الأثقال.. محمد إيهاب يحصد البرونزية الثانية

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توج الرباع المصري محمد إيهاب بميدالية برونزية في رفع الأثقال لوزن 77 كجم بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وباتت برونزية إيهاب هي الثانية لمصر في رفع الأثقال وفي الأولمبياد بشكل عام بعد ميدالية سارة سمير.

ورفع إيهاب 361 كجم في المجموع، بعد نجاحه في خطف 165 كجم ونتر 196 كجم.

وكان أندرانيك الأرميني قريبا من اقتناص الميدالية من محمد إيهاب، لكنه تعرض لإصابة مروعة في مرفق اليد أدت إلى خروجه من المنافسات.

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وكان إيهاب -26 عاما - قد حصد برونزية بطولة العالم في العام الماضي بتفوقه على اللاعب نفسه الأرميني.

طالع - حكاية في الجول - كيف استخدم إيهاب حسبة برما و600 جرام فقط لحصد برونزية بطولة العالم الماضية

أما في المنافسة على الذهبية والفضية فكانت نارية بين الصيني ليو ورهيموف الكازاخستاني.

ونجح رهيموف في رفع 214 كجم في محاولة النتر الثانية بعد أن بدأ ب202 لكي يعوض الفارق مع الصيني.. وفجأة، يكسر الرقم العالمي والأولمبي ويقتنص الذهبية وسط ذهول الجميع.

وجمع الكازاخستاني 379 كجم نفس ما رفعه الصيني، لكن وزن رهيموف أخف من الصيني.

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شاهد محاولات محمد إيهاب

تعرف على رياضة رفع الأثقال.. وأبرز إنجازات محمد إيهاب

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فيديو اليوم السابع

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