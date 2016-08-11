لقاء مرتقب بين البرلمان ووزراء المجموعة الاقتصادية لبحث قرض صندوق النقد

قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مرتقبا مع وزراء المجموعة الاقتصادية - وزراء المالية، والتخطيط، والاستثمار- للوقوف على ما آخر وصلوا إليه خلال المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولى حول الحصول على قرض من الصندوق، موضحا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى وزراء المجموعة الاقتصادية لإتمام اللقاء معهم.

وتوقع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يعقد هذا اللقاء الأسبوع المقبل، قبل مغادرة وفد صندوق النقد الدولى للبلاد، موضحا أن اللقاء سيناقش البرنامج الذى تقدمت به الحكومة إلى الوفد، وشروط الوفد لمنح القرض.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه لا يمكن لأعضاء اللجنة لقاء وفد صندوق النقد الدولى، لأن اللجنة غير مخولة بذلك.