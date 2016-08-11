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أخبار سوريا..المرصد: مقتل أمريكى ثان بمعارك منبج ضد تنظيم "داعش"

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أخبار سوريا..المرصد: مقتل أمريكى ثان بمعارك منبج ضد تنظيم "داعش" أخبار سوريا..المرصد: مقتل أمريكى ثان بمعارك منبج ضد تنظيم "داعش"
لندن أ ش أ

كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن أن أمريكيا سقط خلال قتاله فى صفوف قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم "داعش" فى مدينة منبج السورية، ليرتفع عدد الأجانب الذين قتلوا فى هذه المعركة إلى خمسة.

وقال المرصد السورى - الذى يتخذ من لندن مقرا له فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز أمس الأربعاء - إن المقاتل الذى يدعى جوردان مك تاكارت يعد ثانى مقاتل أمريكى الجنسية يلقى حتفه فى معارك منبج بريف حلب الشمالى إلى جانب القوات التى تضم وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عربا.

ونشر المرصد فى التقرير أسماء الأجانب الآخرين الذى قتلوا فى معركة منبج، التى انطلقت قبل نحو شهرين بدعم من قوات أمريكية خاصة لطرد التنظيم المتشدد من آخر جزء يسيطر عليه على الحدود السورية التركية.

يشار إلى أن القوات، المدعومة من التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، كانت قد أعلنت، قبل أيام قليلة، عن نجاحها فى استعادة السيطرة على 90 % من المدينة، واستمرار حملة ملاحقة "فلول" المتشددين.

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مصر 365

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