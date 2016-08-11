أمير جازان يعزي العباس الحازمي في وفاة أخيه

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس الأول، واجب العزاء والمواساة لنائب رئيس جمعية الأيتام بجازان عضو لجنة إصلاح ذات البين الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي في وفاة أخيه الحسين الحازمي، وذلك بمنزله بقرية الظبية التابعة لمحافظة صبيا‏.

وواسى الأمير محمد بن ناصر أبناء الفقيد، معبراً عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو المتوفى عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير جازان على مواساته لهم والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.

حضر العزاء وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، ومحافظ صبيا علي بن موسى زعلة.