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«الأمن الفكري» بجامعة حائل تشارك في فعاليات الصيف

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شاركت إدارة الأمن الفكري بجامعة حائل ضمن فعاليات نجوم مجلس المهرجان، ضمن فعاليات صيف حائل 37، ممثلة بجمال الرويضي عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية، مع نجوم المهرجان. وفي فقرة الشعراء، أكد جمال الرويضي اهتمام الإسلام بالشعراء وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للشاعر الصحابي حسان بن ثابت الملقب بـ"شاعر الرسول" وشعراء آخرين أمثال كعب بن مالك وعبدالله بن رواحه الذين استطاعوا أن يدافعوا بشعرهم عن أعراض المسلمين التي حاول شعراء المشركين سلبها، كما نجح الشعراء المسلمون في تسجيل الأحداث التي تعرضت لها الدعوة الإسلامية.

وفي فقرة بر الوالدين، شدد الرويضي على أهمية البر بالوالدين وعدم الالتفات لمن يغرر بهم ضمن أي وسيلة كانت، لأن الوصية النبوية تقر الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم. وتطرق الرويضي عن الأحداث التي تعيشها الأمة الإسلامية وآثار الحروب التي خلقتها الاحداث الجارية وشُرد ملايين المسلمين خوفًا على حياتهم، محذرًا الشباب من الذهاب إلى أماكن الصراع والفتنة، مشيرًا إلى أن أمر الجهاد يخص ولي الأمر وهو من شروط الجهاد إذن ولي الأمر.

ودعا الرويضي الحضور لزيارة إدارة الأمن الفكري بجامعة حائل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أن نخبة من أهل العلم والاختصاص قادرون على الرد على أي شبهات ونحوها، وسيجد كل من لديه تساؤلات الإجابة من كتاب الله وسنة نبيه.

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