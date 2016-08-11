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تقنية حديثة في عيادة جراحة التجميل في «السعودي الألماني»

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أدرجت عيادة جراحة التجميل في المستشفى السعودي الألماني في الرياض، تقنية جديدة ضمن منظومة خدماتها التي تراعي استقطاب أحدث التقنيات العالمية وإفادة المجتمع السعودي منها. وتعتبر تقنية زراعة الخيوط تحت الجلد والتي دأبت العيادة على تطبيقها من أحدث التقنيات المستخدمة في شد جلد الوجه وباقي أجزاء الجسم.

يشار إلى أنه بدأ استخدام هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام، وهي تقوم على مبدأ استخدام خيوط أقل سماكة وأكثر عددا وتميزت بإعطاء الوجه والجسم مظهراً مشدوداً يزداد قوة مع الوقت ويظل متماسكا لفترة تصل لعامين وحتى ثلاثة أعوام مع الحفاظ في نفس الوقت على الشكل الطبيعي للوجه وامتصاص الجسم لها بالكامل.

كما أن استخدام تقنية شد الجلد بالخيوط يجمع بين مميزات شد الوجه بالجراحة من ناحية – مع تجنب مخاطر الجراحة والتخدير – ومن ناحية أخرى مزايا استخدام الحقن المالئة والبوتوكس كتقنيات سريعة غير مؤلمة، لكن بنتائج تستمر لفترة أطول كثيراً.

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