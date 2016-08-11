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رسالة لخادم الحرمين من رئيس تركمانستان..تسلمها نائب الملك

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رسالة لخادم الحرمين من رئيس تركمانستان..تسلمها نائب الملك رسالة لخادم الحرمين من رئيس تركمانستان..تسلمها نائب الملك

تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ من فخامة الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.

وقام بتسليم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني كاكايوف يغشي قلدي، خلال استقبال سموه له في قصر السلام بجدة مساء أمس.

ونقل معاليه تحيات وتقدير فخامة الرئيس التركماني لخادم الحرمين الشريفين ولسموه الكريم، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

فيما حضره من الجانب التركماني رئيس البنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي رحيم بيردي جباروف ، وسفير تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.

الأمير محمد بن نايف بحث تعزيز العلاقات مع الوفد التركماني

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