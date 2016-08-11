العلب البلاستيك تسبب التسمم.. 3 نصائح للاختيار الصحى

أكدت كثير من الأبحاث الطبية أن هناك أضرارا عدة لمادة البلاستيك التى تستخدم فى المطبخ سواء فى زجاجات المياة المعدنية ، علب الحفظ، شوك وملاعق أعياد الميلاد، لكن منظمة الصحة العالمية و ضعت محاذير وقواعد صحية للوصول إلى الاختيار الجيد، وهى..

1- زجاجات المياة المعدنية

> هناك دراسات كثيرة تتحدث عن أضرار هذه الزجاجات، خاصة التى يدخل فى تصنيعها "ثنائى الفينول، البولى بروبلين" ، ولأن أكبر الخبراء لن يستطيعوا كشف ذلك بالعين المجردة ، وجب على ربة المنزل عند شراء المياه المعدنية تجنب الأنواع التى تحمل علامة إعادة التدوير أو رمز "5، pp".

2- علب الثلاجة البلاستيك

> عادة تكون مرنة وتمتز بعزلها الهواء داخل العلبة لتحتفظ بمأكولات صحية وطازجة أطول وقت ممكن، وتعتبر هذه العلب من الضروريات التى لا يمكن لأى منزل الاستغناء عنها ، لذا كان لها مواصفات صحية خاصة تؤكد أنها آمنة على الصحة ، وهنا يجب على ربة المنزل أن تبحث عن الأنواع التى تحمل فى بطاقة منشأها الأرقام التالية "2،4،5" .

3- علب الفشار البلاستيك

> تنتشر فى الأسواق أنواع من العلب والأكياس البلاستيك الملائمة لتحضير الفشار بواسطة "الميكروويف " ويجب تجنبها وتحضيرها بالطريقة التقليدية لأنها تحتوى على بعض المواد الكيمائية التى تتفاعل بشكل سلبى مع الحرارة ، وتترك أثرها السىء على الصحة خاصة الأطفال.