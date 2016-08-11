حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/8/11

الصعيد المهنى

> لا تدخل فى جدال مع المرؤوسين، وسوف ترى الأمور تتحسن وعليك بالتركيز على عمل واحد الأسبوع المقبل.

الصعيد العاطفى

> الوقت مثالى للتعبير عن مشاعرك تجاه الحبيب، وإزالة سوء الفهم الذى صاحبكم وتتجنبا ما راودكما من شكوك وتطرحاها جانباً.

الصعيد الصحى

> تستمتع بصحة جيدة اليوم، وعليك بالانتباه على صحة عائلتك، وتحتاج إلى ان تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد على العقلية الخاصة بك، كما يمكنك الذهاب لجلسة تدليك.

توقعات علماء الأبراج

> الفرصة مناسبة لتدراك أخطاء الماضى، حيث تبلغ أعلى درجات التركيز وهذا يجعلك أكثر إدراكاً للعالم من حولك.