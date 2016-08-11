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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/8/11

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/8/11 حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/8/11
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى 
> لا تدخل فى جدال مع المرؤوسين، وسوف ترى الأمور تتحسن وعليك بالتركيز على عمل واحد الأسبوع المقبل.

الصعيد العاطفى
> الوقت مثالى للتعبير عن مشاعرك تجاه الحبيب، وإزالة سوء الفهم الذى صاحبكم وتتجنبا ما راودكما من شكوك وتطرحاها جانباً.

الصعيد الصحى
> تستمتع بصحة جيدة اليوم، وعليك بالانتباه على صحة عائلتك، وتحتاج إلى ان تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد على العقلية الخاصة بك، كما يمكنك الذهاب لجلسة تدليك.

توقعات علماء الأبراج
> الفرصة مناسبة لتدراك أخطاء الماضى، حيث تبلغ أعلى درجات التركيز وهذا يجعلك أكثر إدراكاً للعالم من حولك.

 

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مصر 365

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