حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/8/11

كتبت أسماء زيدانإعلان - Ads إعلان - Ads
الصعيد المهنى
الصعيد العاطفى
الصعيد الصحى
توقعات علماء الأبراج
الصعيد المهنى
> لا تدخل فى جدال مع المرؤوسين، وسوف ترى الأمور تتحسن وعليك بالتركيز على عمل واحد الأسبوع المقبل.
الصعيد العاطفى
> الوقت مثالى للتعبير عن مشاعرك تجاه الحبيب، وإزالة سوء الفهم الذى صاحبكم وتتجنبا ما راودكما من شكوك وتطرحاها جانباً.
الصعيد الصحى
> تستمتع بصحة جيدة اليوم، وعليك بالانتباه على صحة عائلتك، وتحتاج إلى ان تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد على العقلية الخاصة بك، كما يمكنك الذهاب لجلسة تدليك.
توقعات علماء الأبراج
> الفرصة مناسبة لتدراك أخطاء الماضى، حيث تبلغ أعلى درجات التركيز وهذا يجعلك أكثر إدراكاً للعالم من حولك.