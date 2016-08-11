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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/8/11

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/8/11 حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/8/11
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى
> قد تتعرض لخسائر مالية كن حذر، ولكن لا تقلق فقد تكون خسارة بسيطة، وفى العمل يجب أن تكون متواضعا مع موظفيك وكافأهم كلما سنحت الفرصة.
>الصعيد العاطفى
> الوقت مناسب لبدء فترة أكثر عاطفية وقرب من الحبيب، احرص على التعبير عن مطالبكم من العلاقة وكن صريحا مع الشريك.

الصعيد الصحى

عليك الاهتمام بصحة قدميك، وكن حذر فى الملعب، وفى حال شعورك بالألم استشر طبيبك .

توقعات علماء الأبراج
> قد يبدا اليوم مع بعض الارتباك،ولكن يمد لك شخص يد العون كما عليك أيضا تقديم النصيحة للغير، ويمر النصف الثانى من اليوم بسلام، قد تزور مكان مقدس أو تستمتع مع الأصدقاء

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مصر 365

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