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برج الدلو حظك اليوم الخميس 11/8/2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 11/8/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 11/8/2016

على الصعيد المهنى:
> حاول ان يتحكم عقلك فى هذه الأيام وانتقى الأصدقاء وزملاء العمل الذين بإمكانك ان تثق بهم، وحاول ان تكون أكثر حذراً من علاقاتك القديمة وتراقبها حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً
>على الصعيد العاطفى:
> يجب أن تقف وقفة مع نفسك ولا تدع الحب يسيطر على تعاملاتك وتصرفاتك، فهذا البرج عاقل على أقصى درجة وإذا حاول التغيير من طبيعته سيتحول الامر على الأسوأ وسيقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.
>برج الدلو على الصعيد الصحى:
> حاول ان تعتنى بصحتك وتسير على تعليمات الطبيب حتى لا تخسر صحتك التى هى اهم شىء فى الحياة
>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

بعض المشاكل سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العملية والعاطفية لكنهم سيكونوا الأكثر تدبراً وعقلاً وسيستطيعون تخطى هذه المرحلة.

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مصر 365

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