برج الحمل حظك اليوم الخميس 11/8/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

> تراجع فى مستوى العمل بسبب الصيام والكسل، لكن بمجرد مرور أول أسبوع من الشهر الكريم ستعود مرة اخرى إلى حالتك الطبيعية وسيعود مستواك فى العمل كما ترغب .

>على الصعيد العاطفى:

> بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.

>برج الحمل على الصعيد الصحى:

> قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.