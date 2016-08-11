الصعيد المهنى
> تواجه أزمة مالية،وتضطر للحد من الانفاق،وعلى الرغم من المخدرات الخاصة بك هذه الأزمة ستكون فى صالحك.
>الصعيد العاطفى
> لقد مضى وقت طويل منذ أن قضيت أنت والشريك وقتا طيبا معا، خذ بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم واشترى الهدايا له لتظهر ما فى قلبك له.
>الصعيد الصحى
> تحتاج لرعاية صحية والمحافظة على نظام غذائى من أجل سلامة جهازك المناعى، وينصح بالاكثار من شرب الماء فى الفترة الحالية.
>توقعات علماء الأبراج
> احترس قد يحاول منافسيك التآمر عليك، ولكن سوف تكون قادراً على التغلب على تلك المؤامرات بسهولة.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 2016/8/11
الصعيد المهنى