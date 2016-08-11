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حظك اليوم برج الثور الخميس 11/8/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 11/8/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 11/8/2016

 

الثور على الصعيد المهنى:

يجب ان تتوقف عن العصبية لان هذه الصفة قد تخسرك الكثير والكثير وقد توقع بينك وبين رؤسائك فى العمل، لذلك حاول ان تكون أكثر هدوءاً وتوقف عن التوتر والقلق.

على الصعيد العاطفى:
> تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.


>برج الثور على الصعيد الصحى:
> الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.


>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الثور من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل.

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مصر 365

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