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برج العقرب حظك اليوم الخميس 11 /8/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 11 /8/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 11 /8/2016

على الصعيد المهنى:
> للأسف انت تعمل وتعمل ولا تجد نتاج عملك كما ترغب، لكن لا تكون أكثر تشاؤماً لأن الحياة لم تستمر على هذا النحو والنجاح فى العمل سيكون نهاية هذا المجهود المبذول فلا تقلق.

على الصعيد العاطفى:
> الحب سيكون طوقت نجاتك فى هذه المرحلة، فاستمع إلى نصائح شريك حياتك لأنه أكثر من يتمنون مصلحتك دون عن كل المحيطين بك، لذلك تمسك به للنهاية واستمع إلى كلماته باعتناء.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
> الحالة الصحية ستكون فى تحسن كبير وسيظهر على ابناء هذا البرج معالم الشفاء من بعض الأمراض التى مرت عليهم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
> لا تيأس ولا تشعر بالفشل فى حياتك العملية لأن النجاح قادم قادم ولا محالة منه، لذلك يجب أن تكون الأكثر تفاؤلاً، فالأمور ستكون على مايرام.

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مصر 365

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