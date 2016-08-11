أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سارة سمير تطالب وزير التعليم بإرسال امتحانات الثانوية إلى ريو دى جانيرو

Google+ Print
سارة سمير تطالب وزير التعليم بإرسال امتحانات الثانوية إلى ريو دى جانيرو سارة سمير تطالب وزير التعليم بإرسال امتحانات الثانوية إلى ريو دى جانيرو
ري ودى جانيرو – رامى عبد الحميد

طالبت سارة سمير، لاعبة منتخب لرفع الأثقال و الفائزة بالمدلية البرونزية فى أولمبياد ري ودى جانيرو، وزير التعليم بإرسال امتحاناتها إلى مدينة ري ودى جانيرو .

ولم تدخل سارة سمير، امتحانات الثانوية العامة ، حيث إنها اخفقت فى مادة بالثانوية العامة لمشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية.

وأكدت بطلة رفع الاثقال لـ "اليوم السابع" من البرازيل، أن سعادتها لا توصف بعد حصولها على الميدالية البرونزية بمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016.

وفازت سارة سمير بالميدالية البرونزية تحت وزن 69 خلفا للرباعة الصينية الحاصلة على الذهب والكازاخستانية صاحبت الفضة.

وخاطبت السفارة المصرية واللجنة الأولمبية بالبرازيل،  وزارة التربية والتعليم، بإرسال امتحان الثانوية العامة، وإجراء لجنة خاصة داخل السفارة لأداء الامتحان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري