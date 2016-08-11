سارة سمير تطالب وزير التعليم بإرسال امتحانات الثانوية إلى ريو دى جانيرو

طالبت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال و الفائزة بالمدلية البرونزية فى أولمبياد ري ودى جانيرو، وزير التعليم بإرسال امتحاناتها إلى مدينة ري ودى جانيرو .

ولم تدخل سارة سمير، امتحانات الثانوية العامة ، حيث إنها اخفقت فى مادة بالثانوية العامة لمشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية.

وأكدت بطلة رفع الاثقال لـ "اليوم السابع" من البرازيل، أن سعادتها لا توصف بعد حصولها على الميدالية البرونزية بمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016.

وفازت سارة سمير بالميدالية البرونزية تحت وزن 69 خلفا للرباعة الصينية الحاصلة على الذهب والكازاخستانية صاحبت الفضة.

وخاطبت السفارة المصرية واللجنة الأولمبية بالبرازيل، وزارة التربية والتعليم، بإرسال امتحان الثانوية العامة، وإجراء لجنة خاصة داخل السفارة لأداء الامتحان.