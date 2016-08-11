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تحسين خدمة صندوق بريد الجمهور للمقيمين والزوار

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تحسين خدمة صندوق بريد الجمهور للمقيمين والزوار تحسين خدمة صندوق بريد الجمهور للمقيمين والزوار

حسنت مجموعة بريد الإمارات خدمة صندوق بريد الجمهور التي تقدم للمقيمين والزوار إمكانية الحصول على عنوان لاستلام البريد من خلال صناديق بريد مخصصة لذلك الغرض في جميع مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الإمارات.

وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين إمكانية استخدام رقم صندوق بريد مشترك لاستلام البريد من نوافذ الخدمة في مكاتب البريد مقابل رسم رمزي، وتستهدف خدمة صندوق بريد الجمهور المتعاملين الذين ليس لديهم صناديق بريد خاصة بهم، والمقيمين بشكل مؤقت مثل حاملي تأشيرات الزيارة، والأشخاص الذين لا يريدون استخدام عناوينهم الرسمية لأسباب تتعلق بالخصوصية، والبحارة وغيرهم ممن يحتاجون إلى عنوان في دولة الإمارات.

وبهذا الشأن، قال المدير التنفيذي التجاري في مجموعة بريد الإمارات إبراهيم بن كرم: تم تحسين خدمة صندوق بريد الجمهور بهدف تطوير الخدمات المقدمة من خلال منافذ بريد الإمارات وذلك حسب التوجهات الحكومية في إسعاد المتعاملين الذي يعتبر المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والخدمة تهدف إلى تلبية حاجة ملموسة منذ فترة طويلة لتوفير عنوان في دولة الإمارات للأشخاص الذين لا يستطيعون امتلاك صناديق بريد خاصة مقابل رسوم رمزية.

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