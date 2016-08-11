غرس شتلة في كل بيت بمجمعات «زايد للإسكان»

أشاد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بمبادرة زراعة المليون شجرة التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2010، وأطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، للمساهمة في تحسين البصمة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة نظيفة ومستدامة.

وأضاف النعيمي أن القائمين على البرنامج وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، سيقومون بغرس شتلة في كل مسكن من مساكن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في إمارات الدولة المختلفة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتكاملها للإسهام في تعزيز جهود الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

تشجير

وأكد معالي النعيمي، خلال مشاركته بغرس عدد من الشتلات في مساكن مشروع مجمع عجمان السكني، بحضور عدد من كبار المسؤولين ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، والنقيب فهد جاسم الغص، أمين سر مبادرة زراعة المليون شجرة، أهمية تشجير المناطق والأحياء السكنية لما لها من أهمية بالغة في خلق بيئة مستدامة وإضفاء البعد الجمالي في المناطق السكنية والحفاظ على البيئة من التلوث، مثنياً على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والمؤسسات داخل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

ومن جهته توجه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، المدير التنفيذي لمبادرة المليون شجرة، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير تطوير البنية التحتية، مثمناً استعداد معاليه ومشاركته المباشرة لدعم مبادرة المليون شجرة. وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تفعيل المبادرة التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر عام 2010م، وأطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والتي تحظى بمتابعة ودعم مباشر من قبل الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، لتعزيز جهود الدولة في تحسين نوعية الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاتجاه نحو النمو الأخضر وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في ربوع الإمارات، من خلال التعاون البناء والتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح المدير التنفيذي في مبادرة المليون شجرة، أن تعريف المجتمع بمبادرة زراعة المليون شجرة، وأهدافها وشركائها تطلب عملاً دؤوباً ومتواصلاً وزيارات ميدانية اشتملت على ورش عمل ومحاضرات تثقيفية حول كيفية الزراعة وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي مشيراً إلى أن المبادرة تجاوزت كل التوقعات من خلال قيامها بتنظيم أكثر من 300 زيارة ميدانية وورشة عمل تدريبية، كما نوه أن فريق عمل المبادرة يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات وزراعة مساحات جديدة بأشجار مستدامة تضاف إلى رصيد المبادرة في نشرها للغطاء النباتي في ربوع وطننا الغالي من خلال البرامج المعمول بها حالياً والبرامج المقترحة مستقبلاً.

أهداف

وقدم النقيب فهد جاسم الغص، أمين سر المبادرة، شرحاً مفصلاً عن مبادرة المليون شجرة، حيث قام بالتعريف بأهدافها وشركائها ومشاريعها وخططها المستقبلية، وأنواع الأشجار المستدامة التي تم زراعتها في المشاتل الخاصة بالمبادرة ومناطق أخرى في الدولة، إلى جانب دورها في نشر الثقافة الخضراء بين شرائح المجتمع وطلبة المدارس والجامعات وتوعيتهم بأهمية التشجير وغرس قيم العمل التطوعي لديهم، لإشراكهم في خلق بيئة خضراء نقية وخالية من التلوث ضماناً للأجيال القادمة حتى تنعم بالرفاهية والعيش الكريم، موضحاً أهمية وقيمة زراعة الأشجار حيث تعتبر مصفاة للهواء الطبيعي، نظراً لقدرتها على امتصاص الروائح والغازات الضارة، وفعاليتها في إحداث تغير بيئي من شأنه إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة توفر حياة صحية لأجيالنا القادمة.

إنجاز

حققت شرطة دبي إنجازاً بيئياً نوعياً غير مسبوق بدعم من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وبمتابعة وتوجيهات الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وإشراف اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.