البيطار نائباً لمدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية - المركز الأكاديمي الذي يعنى بالتدريب على العلاقات الدولية والدبلوماسية في دولة الإمارات - عن تعيين سفير الدولة السابق لدى الصين عمر البيطار، في منصب نائب المدير العام للأكاديمية، حيث سيعمل من خلال منصبه الجديد على تقديم الدعم لفريق عمل الأكاديمية في مختلف تخصصاتها.

وقال البيطار إنه في حين ينظر إلى الدبلوماسية على أنها فن وسلوك، إلا أنها تمثل واجهة السياسة الخارجية لبلدنا، وتعبّر عن مكانتنا بين بلدان العالم، وهذا يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بصفتها صرحاً وطنياً يعمل على إعداد جيل متمكن في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ما سيعزز قدرتنا على التعامل مع التحديات والفرص في المستقبل.