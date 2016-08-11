دراسة: ممارسة الأعمال المنزلية رياضة تحمى من أخطر 5 أمراض

ربطت دراسة جديدة ممارسة الرياضة بالحماية من أخطر 5 أمراض منتشرة حاليا، معتبرة ممارسة التمارين الرياضية اليومية هى ذراع الحماية الأول من هذه الأمراض.



> ولأن الغالبية يظنون أن الرياضة هى فقط تلك التى تمارس فى النوادى وصالات الجيم، عرض الموقع الأمريكى "هيلث" تفاصيل الدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، إذ أظهر الباحثون أن هناك 174 دراسة درست العلاقة بين مجموع التمارين الرياضية والحماية من أخطر 5 أمراض مزمنة وهم "سرطان الثدى، القولون، السكر، أمراض القلب، والسكتة الدماغية.



> وأشار الباحثون إلى أن النشاط البدنى التى تقصده الدراسات ليس فقط رياضة السير وركوب الدراجات والسباحة وغيرها ولكن تضم ايضا الأعمال المنزلية، ووجد الباحثون أن الأفراد الذين حصلوا على إجمالى النشاط البدنى أسبوعيا كانوا أقل عرضه للأمراض الخمسة الماضية.



> ويوصى الخبراء بأهمية الحصول على 3000 دقيقة فى الأسبوع من الرياضة، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة فى حالة دمجهم من بين الروتين اليومى مثل روتين تحضير الوجبات وروتين العمل، وتقسيمهم من الخطوات السهلة، خاصة عند تقسيمهم على الأعمال المنزلية، مثل الصعود على السلالم بدلا من استخدام الأسانسير، تنظيف المنزل بشكل يومى ركوب الدراجة أو القيام بالانتهاء من أعمالك الخارجية باستخدام السير بدلا من السيارة، وبذلك يصبح ممارسة الرياضة من الخطوات السهلة التى يمكن أن يمارسها الجميع دون عناء ومنها يحموا أنفسهم من الأمراض.