اليوم.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات، صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنها ستعقد المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات ، بمقر الوزارة بقصر العينى.

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، يوم السبت الماضى، بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78 % للشعبة العلمية، و279 درجة بنسبة 68 % للشعبة الأدبية، بإجمالى 172902 طالب وطالبة..



>